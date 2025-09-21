ARÉNA
Nyitókép: Infostart

Fontos fordulat jön a kiskertekben, muszáj lépni

Infostart

Az ősz beköszöntével minden kertbarátban felmerül a kérdés: vajon meddig hagyhatjuk a kertben a melegkedvelő zöldségeket, mint a paprika és a paradicsom? A nyár végi napsütés még támogatja az érésüket, de az egyre hűvösebb éjszakák és a közelgő fagyok miatt érdemes előre gondolkodni. Néhány praktikával ráadásul fel is gyorsíthatjuk az érési folyamatot.

Mi legyen a sok terménnyel az őszi veteményesben? - ez a kiskert-tulajdonosok nagy kérdése szeptember végén. A mostani meleg időjárás szerdáig tart ki, utána azonban cselekedni kell.

Meddig maradhatnak kint a növények?

Paradicsom: A paradicsom a 10 °C alatti hőmérsékletet már nehezen viseli, 5 °C alatt pedig károsodhat a termés. Ezért szeptember végéig–október elejéig tartható biztonságosan kint, amíg nincs fagyveszély.

Paprika: Még érzékenyebb a hidegre, mint a paradicsom. 12–15 °C alatt a fejlődése lelassul, fagy esetén azonnal tönkremegy. Legfeljebb az első hidegebb éjszakákig maradhat kint.

Zöld paradicsom: Ha az őszi hűvösben nem érik be a bokron, szedje le és utóérlelje beltérben – dobozban, ládában, néhány almával vagy banánnal együtt, amelyek etilén gázt bocsátanak ki, segítve az érési folyamatot.

Hogyan segíthetjük az érésüket kint a kertben?

  • Felesleges levelek eltávolítása Vágja le a növény alsó leveleit és azokat, amelyek árnyékolják a termést. Így több napfény éri a paprikát és paradicsomot, gyorsabban pirosodnak.
  • Vízadag csökkentése Az öntözés visszafogása serkenti a növényt, hogy energiáját inkább a termések beérésére fordítsa, ne új levelek növesztésére.
  • Hajtások visszacsípése A paradicsomnál a hónaljhajtások eltávolítása és a hajtáscsúcs visszavágása segít, hogy a tápanyag a meglévő termésekhez jusson.
  • Fóliatakarással védelem Hűvös éjszakákon terítsen fóliát vagy fátyolfóliát a növények fölé. Ez pár fokkal emeli a hőmérsékletet, és meghosszabbítja a kinti érési időszakot.
  • Tőhöz közel eső termések előnyben A bokor alsó részén lévő termések érnek be leggyorsabban. Ha közeledik a hideg, inkább ezeket hagyja a növényen, a kisebb, felső bogyókat pedig szedje le utóérlelésre.
fotó: Infostart

Mikor kell mindenképp betakarítani?

  • Ha fagyot jósolnak, a termést azonnal szedje le, mert egyetlen hideg éjszaka is tönkreteheti a teljes hozamot.
  • Ha a növény beteg vagy gombásodás jelei mutatkoznak, érdemes levágni az éretlenebb terméseket is, hogy még megmenthető legyen a konyhában.

A paprika és a paradicsom ősszel még sok örömet adhat, de érzékenységük miatt figyelni kell az időjárásra. A növények ritkításával, az öntözés csökkentésével és némi takarással meghosszabbítható a szezon, az éretlen terméseket pedig utólag is be lehet érlelni. Így a kert nyári ízeit akár egészen október közepéig élvezhetjük.

paprika

paradicsom

kiskert

×