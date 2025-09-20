Forrósodik a helyzet az országban

Anticiklon biztosít nyugodt, csendes, nyáriasan meleg időjárást a következő napokban. A kánikula egyre nagyobb területekre tér vissza Európában, illetve vannak olyan országok, ahonnan nem is vonultak el, mint például Spanyolország, ahol a hőmérséklet változatlanul meghaladja nagy területen a 35 fokot, de már Franciaország déli részén is meghaladja a csúcsérték a 30 fokot.

Szombat napközben túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon lehet kevés fátyolfelhő az égen. A délire forduló szél a Kisalföldön megélénkül, egy-egy helyen megerősödik. Délutánra 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő.

Ami pedig a folytatást illeti, napról napra erősödik a nappali felmelegedés; hétfőn már egyes alföldi helyeken már elérheti a csúcsérték a 33 fokot is, viszont az Észak-Dunántúlon, valamint a Dél-Alföldön is élén, erős széllökések kísérik a déli, délkeleti szelet, ezért ott az ország többi részéhez képest magasabban alakul majd a minimum hőmérséklet. Kedden aztán megközelíti a térségünket egy hullámzó hidegfront, emiatt a nyugati tájakon megkezdődhet a „változás” – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzéséből.