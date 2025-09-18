Eltörölték az ingyenes Spotify-használat egyik legnagyobb korlátozását

Korábban négy jelentős korlátozás volt érvényes a Spotify ingyenes verziójának használatához: a reklámokkal való megszakítás, a rosszabb hangminőség, a nem kívánt dalok átugrásának korlátozása, valamint csak véletlenszerű lejátszás mobilon – írja a hvg.hu.

Ez utóbbi azt jelentette, hogy nem lehetett csak úgy kiválasztani egy adott dalt, amit a felhasználó meg szeretne hallgatni, hanem egy egész albumot vagy lejátszási listát kellett elindítani, ami tartalmazza azt a bizonyos számot. Ha pedig volt elegendő átugrás, akkor lehetett csak gyorsan elérni a kívánt zenét.

Ezt gondolták most újra Spotify-nál, ugyanis mostantól az ingyenes felhasználók is kiválaszthatják bármelyik tartalmat és azonnal hallgathatják is.

A funkció már globálisan elérhető: bármelyik zeneszám kiválasztható kereséssel, albumon vagy lejátszási listán való kiválasztással, vagy egy megosztott számra koppintva.

Az ingyenes csomag többi korlátozása nem változott, így továbbra is el kell fogadni az időről időre felbukkanó hirdetésekre, és a korlátozott átugrási lehetőséggel is gazdaságosan kell bánni.