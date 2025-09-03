Várjuk a szerdára ígért esőt – itt a válasz, érkezik-e

A meteorológiai szolgált azt írta, hogy a vártnál (a hétvégi fronthoz képest meg pláne) jóval kevesebb csapadékot okozott az éjszaka érkezett, és azóta már feloszlott hidegfront. Ezúttal eleve egy gyengébb frontról volt szó, előterében nem húzódott olyan markáns meleg-nedves szállítószalag, mint ami az előző hétvégi csapadék nagyját okozta, plusz a leszakadó hidegörvény tőlünk délebbre vonul el, míg legutóbb az örvény középpontja hazánkhoz közelebb volt. A magasban gerincesedő mező, vagyis a leáramlás sem kedvez a felhő- és csapadékképződésnek – olvasható a HungaroMet Facebook-oldalán.

Bár a nap további részében még előfordulhat csapadék, csak kevés helyen valószínű zápor, zivatar az ország keleti felén.