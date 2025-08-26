ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
Caucasian angry and aggressive man threatening with fist.
Nyitókép: Andranik Hakobyan/Getty Images

Nőismerősük állítása miatt verték meg – nem tudták megmenteni az életét a kórházban

Infostart

Nő ismerősük azt állította, hogy a sértett bántalmazta őt, ezért a terheltek megverték a férfit. A sértettet életveszélyes állapotban szállították kórházba az esetet követően, ahol később elhunyt. Halált okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat a terheltek ellen a Pest Vármegyei Főügyészség, a Budapest Környéki Törvényszék 2025. augusztus 25-én megtartott nyilvános és folytatólagos tárgyalásán hirdetett ítéletet a büntetőügyben.

A két vádlott ismerősök, de a sértettet nem ismerték. A sértettnél a bűncselekmény idején egy nő és egy férfi is lakott. 2023. július 16-án az asszony a két terhelt és mások társaságában italozott. Beszélgetésük során elmesélte, hogy korábban a sértett és a velük élő férfi is bántalmazta őt – emiatt a két terhelt indulatos lett.

Később az italozó társaság a sértett házához ment. Ott a terheltek felelősségre vonták az ittas sértettet nő ismerősük bántalmazása miatt, és követelték, hogy kérjen bocsánatot. Ezt a sértett nem tette meg, ezért a terheltek nagy erővel bántalmazni kezdték őt. Közben a vádlottak nő ismerőse kiszalad, hogy segítséget hívjon.

Amikor a rendőrség a helyszínre ért, megkezdték az intézkedést. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, életveszélyes állapotba került, intenzív osztályon ápolták, majd 2023. december 5-én, a kórházi ápolás ellenére elhunyt. A sértett halála és a bántalmazás között közvetlen ok-okozati összefüggés van – olvasható a birosag.hu-n.

A törvényszék a vádirati tényállással nagyobb részt egyetértve az elsőrendű vádlottat halált okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért őt a bíróság 4 év és 6 hónap börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A másodrendű vádlottat a bíróság halált okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért őt a bíróság 3 év és 3 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

A döntés ellen az elsőrendű vádlott és védője teljeskörű fellebbezést nyújtott be, míg az ügyész, a másodrendű vádlott és védője jogorvoslat benyújtására 3 nap gondolkodási időt tartott fenn, így az ítélet nem jogerős.

Nőismerősük állítása miatt verték meg – nem tudták megmenteni az életét a kórházban

