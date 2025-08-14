Sorra zárolják a Facebook-fiókokat – itt a megoldás

Ne essen pánikba, ha azt a hibaüzenetet kapta a Facebook-profiljában, hogy zárolták a fiókját. Ez normál esetben akkor szokott megtörténni, ha a Meta közösségi alapelveit sorozatosan megsérti a fiók, és azt a Meta észleli vagy a felhasználók "jelentik" a profilt.

Forrás: Infostart

Most azonban más miatt jelentek meg "ártatlan" felhasználóknál a zárolásra utaló üzenetek. A felszólítás szerint a profil ismételt használatához be kell kapcsolni az Advanced Protection, vagyis Speciális védelem elnevezésű funkciót. Itt azonban egy gyanús elem található, mégpedig az, hogy erre 2021. november 12-ig van lehetőség. Vagyis minden bizonnyal valamilyen hiba történhetett a Metánál.

Az Advanced Protection egyébként a nagyobb veszélynek kitett fiókok (politikusok, újságírók, közszereplők, kiemelt oldalakat menedzselő profilok) fokozott védelmét szolgálja, szigorúbb biztonsági beállításokkal, cserébe a Meta is "jobban szem előtt tartja" őket, figyeli például, hogy nem törték-e fel a fiókot.

A Meta egyre szélesebb kör számára teszi elérhetővé ezt a lehetőséget, valószínűleg ennek egyik furcsa jelensége lehet a mostani ablakok felugrása.

Visszajutni a fiókba azzal lehet, ha végigkattintgatjuk a tájékoztatót. A néhány panel végén a Meta közli, hogy a felhasználó jelszava és biztonsági beállításai rendben vannak-e (szükséges-e például kétfaktoros, vagyis telefonos kódos hitelesítést használnia a bejelentkezéshez), majd visszaengedi a profilba.