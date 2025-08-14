ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.02
usd:
337.97
bux:
104747.78
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Sorra zárolják a Facebook-fiókokat – itt a megoldás

Infostart

Asztali gépeken és alkalmazásokban is felbukkant a rejtélyes üzenet.

Ne essen pánikba, ha azt a hibaüzenetet kapta a Facebook-profiljában, hogy zárolták a fiókját. Ez normál esetben akkor szokott megtörténni, ha a Meta közösségi alapelveit sorozatosan megsérti a fiók, és azt a Meta észleli vagy a felhasználók "jelentik" a profilt.

Forrás: Infostart
Forrás: Infostart

Most azonban más miatt jelentek meg "ártatlan" felhasználóknál a zárolásra utaló üzenetek. A felszólítás szerint a profil ismételt használatához be kell kapcsolni az Advanced Protection, vagyis Speciális védelem elnevezésű funkciót. Itt azonban egy gyanús elem található, mégpedig az, hogy erre 2021. november 12-ig van lehetőség. Vagyis minden bizonnyal valamilyen hiba történhetett a Metánál.

Az Advanced Protection egyébként a nagyobb veszélynek kitett fiókok (politikusok, újságírók, közszereplők, kiemelt oldalakat menedzselő profilok) fokozott védelmét szolgálja, szigorúbb biztonsági beállításokkal, cserébe a Meta is "jobban szem előtt tartja" őket, figyeli például, hogy nem törték-e fel a fiókot.

A Meta egyre szélesebb kör számára teszi elérhetővé ezt a lehetőséget, valószínűleg ennek egyik furcsa jelensége lehet a mostani ablakok felugrása.

Visszajutni a fiókba azzal lehet, ha végigkattintgatjuk a tájékoztatót. A néhány panel végén a Meta közli, hogy a felhasználó jelszava és biztonsági beállításai rendben vannak-e (szükséges-e például kétfaktoros, vagyis telefonos kódos hitelesítést használnia a bejelentkezéshez), majd visszaengedi a profilba.

Kezdőlap    Életmód    Sorra zárolják a Facebook-fiókokat – itt a megoldás

facebook

üzenet

hiba

zárolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt lehet Európa válasza a kínai akkumulátorok előrenyomulására

Itt lehet Európa válasza a kínai akkumulátorok előrenyomulására

Alig pár hete, hogy az EU versenyképességi szövetségre lépett Japánnal, máris itt lehet az első jele annak, hogy tényleg közös stratégiát építhetnek a megváltozott geopolitikai és világkereskedelmi helyzet kihívásaira. A német Bosch a japán Mitsubishivel alapít közös vállalatot, amelynek fő célja az lesz, hogy szolgáltatásként értékesítsen akkumulátorokat Európa-szerte, ezzel lehetővé téve, hogy az EU-s országokban is alacsonyabb belépési küszöb mellett válthassanak az emberek elektromos autókra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Életveszélyes terméket hív vissza a TEDi: ha van ilyened, azonnal vidd nekik vissza!

Életveszélyes terméket hív vissza a TEDi: ha van ilyened, azonnal vidd nekik vissza!

A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Trump to discuss ending Ukraine conflict, Kremlin says, as Zelensky meets Starmer

Putin and Trump to discuss ending Ukraine conflict, Kremlin says, as Zelensky meets Starmer

A Kremlin aide says the leaders will hold a joint news conference after their "one-on-one" meeting in Alaska on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 11:22
A Perseidák idei legfényesebbje húzott át felettünk – videó
2025. augusztus 14. 08:33
Óriási eredmény a balatoni algaügyben
×
×
×
×