2025. augusztus 12. kedd Klára
Nyitókép: Unsplash

Akár milliós bírság is fenyeget – erről minden, Olaszországba utazónak tudnia kell

Infostart / MTI

Durva esetben milliókat kell fizetnie a szabálytalankodónak.

Olaszországban szigorúan büntetik az autókból szemetelőket, egy szombaton életbe lépett rendelet szerint szélsőséges esetben akár 18 ezer euró (7 millió forint) pénzbírságot is meg kell fizetnie annak a sofőrnek, aki szemeteszsákot dob ki autójából az utcára vagy az autópálya szélére.

A szabálysértés szempontjából nem játszik szerepet, hogy az autó mozgásban volt-e vagy éppen parkolt. Zsebkendők, műanyag palackok és cigarettacsikkek esetében a büntetés mértéke akár 1188 euróig (hozzávetőleg félmillió forint) terjedhet. Kirívó esetében letartóztatás is történhet.

Súlyosbító tényezőnek számít, ha a szemetelés természetvédelmi területen, vagy más védett térségben történik. Utóbbi esetben a jogosítvány megvonása, s akár börtönbüntetés kiszabása is lehetséges. A korábbiaktól eltérően már nem szükséges, hogy valakit a rendőrség "tetten érjen", hanem elegendő lesz a számos helyen kihelyezett megfigyelőkamerák felvétele is bizonyítékként.

Olaszországban komoly gondot jelent a szemét illegális lerakása az utcák, illetve autópályák, a vidéki utak mentén. A szabályozás külföldi turistákra is kiterjed.

A büntetések "példa nélküli" szigorítását lelkesen üdvözölte a Plastic Free Onlus környezetvédő szervezet, amely szerint ezzel "az egyik legszégyenletesebb, környezetünkre és közösségünkre a legártalmasabb rossz szokás" elleni fellépésben történik "alapvető előrelépés+.

