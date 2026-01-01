ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 1. csütörtök
Szarvascsorda párzási időszakban.
Nyitókép: Getty Images/DamianKuzdak

Káprázatos szarvasrudli-vágta Bács-Kiskun vármegyében – videó

Infostart

Száznál is többen voltak.

Soltvadkert közelében, Kútágasdűlő tanyán Brosius-Szomor Dóra és férje, Brosius Boris 1995-ben hobbiként kezdett vadállatok tartásával foglalkozni. Az évek múltával alakították ki Vad-Kert elnevezésű farmjukat, ahol ma már vadállatok sokasága él a több hektáros birtokon.

Mindennapjaikról a közösségi oldalukon számolnak be, programjaik célja pedig a gyermekek természet tiszteletére és felelős állattartásra nevelése, a múlt értékeinek és a józan paraszti ész bölcsességének megőrzése, így a hagyományokat és a vidéki életmódot mutatják be látogatóiknak.

A napokban csodálatos videót posztoltak, melyen egy hatalmas szarvasrudli vágtája látható birtokukon, az alföldi pusztában – szúrta ki a sokszinuvidek24.hu.

