Káprázatos szarvasrudli-vágta Bács-Kiskun vármegyében – videó

Soltvadkert közelében, Kútágasdűlő tanyán Brosius-Szomor Dóra és férje, Brosius Boris 1995-ben hobbiként kezdett vadállatok tartásával foglalkozni. Az évek múltával alakították ki Vad-Kert elnevezésű farmjukat, ahol ma már vadállatok sokasága él a több hektáros birtokon.

Mindennapjaikról a közösségi oldalukon számolnak be, programjaik célja pedig a gyermekek természet tiszteletére és felelős állattartásra nevelése, a múlt értékeinek és a józan paraszti ész bölcsességének megőrzése, így a hagyományokat és a vidéki életmódot mutatják be látogatóiknak.

A napokban csodálatos videót posztoltak, melyen egy hatalmas szarvasrudli vágtája látható birtokukon, az alföldi pusztában – szúrta ki a sokszinuvidek24.hu.