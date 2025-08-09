ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 9. szombat Emőd
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Videóra vették, ahogy többször is belecsap a villám egy elektromos BYD-ba

Infostart

A villámcsapásokat egy fedélzeti kamera rögzítette, a képsorokat látva pedig rögtön felmerül az emberben a kérdés, hogy milyen károkat okoztak vajon a több ezer voltos kisülések az elektromos autóban?

Fedélzeti kamera vette fel, ahogy villámcsapások érnek egy BYD Song Plus EV-t (Európában BYD Seal U néven fut, összehasonlító tesztjét itt találod) a Dél-Kínában található Beihai város közelében – írja a TotalCar.

Ahol a villámok belecsaptak a járműbe, ott két sérülés keletkezett a karosszérián, azonban az utasok sértetlenek maradtak.

A helyi kereskedés szerelői megvizsgálták az autót, és az eredmények szerint semmi komoly kár nem esett benne: sem az akkumulátor, sem a vezérlőegység, sem a villanymotor nem mutatott rövidzárlatra utaló jeleket, vagyis a három legfontosabb elem épségben megúszta.

Vagyis a Faraday-kalitka jelenség nem csak az autóban utazókat, hanem a technikát is megvédte a kisülésektől, és elvezette azokat a talaj felé.

A szakértők az eset kapcsán arra figyelmeztetnek: hasonló esemény után nem tanácsos azonnal kiszállni, le kell állítani minden elektromos rendszert, majd később szakszervizben átvizsgáltatni az autót.

A látványos videót itt tekintheti meg:

Kezdőlap    Életmód    Videóra vették, ahogy többször is belecsap a villám egy elektromos BYD-ba

biztonság

sérülés

villámcsapás

byd

fedélzeti kamera

elektromos autó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Területcsere a megoldás? - Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is

Területcsere a megoldás? - Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is
Bár korábban lehetett hallani svájci, olasz és magyarországi helyszínről, a legkézenfekvőbb megoldás született: a két ország határvidéke. A találkozó tárgya természetesen az ukrajnai háború és azon belül is a lehetséges fegyvernyugvás. Donald Trump közvetlenül utalt arra, hogy két irányból is nyomást helyezett az Egyesült Államok Oroszországra.
 

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Az időjárás-előrejelzés lehetőségeiről, távlatairól, a Kárpát-medence éghajlati jelenségeinek változásairól beszélt Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa az InfoRádió Aréna című műsorában. Elárulta azt is, hogy a szakember szerint létezik-e még mind a négy évszak, illetve hogy mit hozott már most a mesterséges intelligencia az időjárás-előrejelzések világába.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Ukrajna szerint egyre nagyobb a nemzetközi támogatás a tűzszünet eléréséhez, azonban Oroszország egyelőre figyelmen kívül hagyja a fegyvernyugvásra szabott határidőt, miközben a támadások változatlan hevességgel folytatódnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?

Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?

Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

The Ukrainian president has rejected Donald Trump's suggestion that a deal with Russia could involve "some swapping of territories".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 07:20
Eljött a másodvetés ideje a kiskertekben, mutatjuk, hogy mit érdemes
2025. augusztus 9. 07:05
Mindenki mosolygott - különös vendéggel úszhattak együtt az egri strandolók
×
×
×
×