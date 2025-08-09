Videóra vették, ahogy többször is belecsap a villám egy elektromos BYD-ba

Fedélzeti kamera vette fel, ahogy villámcsapások érnek egy BYD Song Plus EV-t (Európában BYD Seal U néven fut, összehasonlító tesztjét itt találod) a Dél-Kínában található Beihai város közelében – írja a TotalCar.

Ahol a villámok belecsaptak a járműbe, ott két sérülés keletkezett a karosszérián, azonban az utasok sértetlenek maradtak.

A helyi kereskedés szerelői megvizsgálták az autót, és az eredmények szerint semmi komoly kár nem esett benne: sem az akkumulátor, sem a vezérlőegység, sem a villanymotor nem mutatott rövidzárlatra utaló jeleket, vagyis a három legfontosabb elem épségben megúszta.

Vagyis a Faraday-kalitka jelenség nem csak az autóban utazókat, hanem a technikát is megvédte a kisülésektől, és elvezette azokat a talaj felé.

A szakértők az eset kapcsán arra figyelmeztetnek: hasonló esemény után nem tanácsos azonnal kiszállni, le kell állítani minden elektromos rendszert, majd később szakszervizben átvizsgáltatni az autót.

A látványos videót itt tekintheti meg: