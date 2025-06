Kiderült, mi jár a fejünkben úszás közben – felmérés

A 43. Balaton-átúszás kiemelt partnere, a Yettel és az esemény szervezője, a Budapest Sportiroda (BSI) közös felmérésben kérdezte meg a hazai úszóközösséget a szokásaikról. A válaszadók közel kétharmada legalább hetente szokott úszni, harmaduk hetente több alkalommal is megy uszodába. Az úszáshoz a kitöltők több mint fele okos- vagy sportórát használ, az olyan digitális eszközök, mint például a vízálló fülhallgató vagy az AR úszószemüveg még kevésbé elterjedtek.

A válaszadók a rendszeres úszásnak köszönhetően számos jótékony hatást tapasztaltak, köztük a sport stresszoldó, hangulatjavító hatását (76 százalék), de emellett javult a fizikai erőnlétük (68 százalék), nőtt az állóképességük (61 százalék) és enyhültek bizonyos fájdalmaik – például hát vagy ízületek esetében (29 százalék). A kitöltők negyedének emellett javult a testtartása, az alvásminősége és könnyebb volt szabályozni a testsúlyát is.

Élvezetes mozgás vagy mikor lesz már vége?

A kutatásban arra is rákérdeztek, mire gondolnak az úszók egy hosszabb táv teljesítése közben. A többség ilyenkor a megtett távolságot vagy köröket számolja (53 százalék), fókuszál a technikájára és a légzésére (49 százalék), de van olyan is, aki csak kikapcsolódik és élvezi a mozgást (46 százalék). A kitöltők 40 százaléka a későbbi teendőire gondol, így például a családdal, barátokkal kapcsolatos vagy munkahelyi feladatokra, valamint más elintéznivalókra.

Életkorok szerint míg a 40–59 év közöttiek inkább a környezetre, a tájra és a mozgás örömére fókuszálnak, a 39 év alattiak főleg a megtett köröket számolják vagy a feladatokra gondolnak. 10-ből 1 kitöltő szemei előtt a jutalomlángos lebeg – azaz azon gondolkodik, hogy mit szeretne úszás után egyből enni vagy inni. Ugyanilyen arányban gondolkodnak azon, hogy vajon miért is neveztek be a versenyre egyáltalán – ezek inkább női és a harminc év alatti válaszadókra igazak.

A többség újra megússza

A felmérés külön foglalkozott azokkal, akik terveznek indulni az idei Balaton-átúszáson. A legnépszerűbb táv a klasszikus 5,2 km-es teljes Balaton-átúszás, de emellett van lehetőség a 2,6 km-es féltávon úszni és SUP-on is teljesíteni.

A jelentkezők kétharmada már nem az első alkalommal teljesíti a kihívást. Hogy miért vesznek részt az eseményen, akár második, harmadik vagy sokadik alkalommal? Az úszók háromnegyede személyes kihívásnak tekinti a megmérettetést. Emellett sokan azért indulnak, mert már korábban is teljesítették (36 százalék) a távot, motiválja őket abban, hogy rendszeresen sportoljanak (34 százalék) vagy szimplán szeretik a Balaton környezetét (33 százalék). Emellett többen az egészségmegőrzés miatt ússzák át a tavat (31 százalék) - ez utóbbi inkább a 40 év felettieknél jellemző – vagy mert szeretnek sporteseményeken részt venni (30 százalék). Érdekesség, hogy míg a sporteredmény javítása jellemzőbb a férfiaknál, a nők inkább csak „kipróbálnák magukat egy hosszabb távon”.

Bár a válaszadók 80 százaléka saját magát motiválja abban, hogy részt vegyen a Balaton-átúszáson, a kitöltők döntő többségének fontos az is, hogy legyenek olyanok, akik szurkolnak nekik. 10-ből három válaszadót a családtagjai, kettőt a barátai támogatják abban, hogy részt vegyen a kihívásban. A teljesítést követően is fontos, hogy megosszák másokkal az élményt: elsőként a párjuknak (40 százalék), szüleiknek/gyermekeiknek (31 százalék) számolnának be, de 10-ből 1 úszó a partra érkezéskor legelőször a közösségi médián osztaná meg a hírt.

Ha nem is elsőként, de szinte minden kitöltő tervezi megosztani másokkal is a teljesítményét mobilon keresztül: Facebook vagy Instagram posztban (42 százalék), mobil vagy videóhívásban (38 százalék), Facebook- vagy InstaStoryban (29 százalék), valamint szöveges üzenetküldő alkalmazásban (28 százalék). A Balaton-átúszás kiemelt partnere, a Yettel, a megosztásokat és üzenetküldéseket a helyszínen megerősített, szélsebes hálózattal segíti idén is a verseny alatt, illetve egész évben fejleszti hálózatát a Balaton környékén és országszerte.

A Yettel kutatási kérdőívét 530-an töltötték ki 2025. május 12. és 2025. június 2. között.