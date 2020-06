Lebegő szorongás – újabb súlyos problémát hoz az enyhítés

Goschi Gabriella klinikai szakpszichológus szerint a jelenlegi helyzetet legjobban az ambivalencia fogalma jellemzi: hiszen egyfelől

felszabadultabbnak érezzük magukat a lazítások végett, másrészt tisztában vagyunk azzal is, hogy nem múlt el maradéktalanul a veszély,

ugyanakkor azt nem tudjuk, hogy a valóságos veszélyeztetettség mennyire áll fenn. Hogy ennek súlyát ki hogyan értelmezi, az mindenkinél egyedi lesz – tette hozzá.

Lélektanilag az ambivalenciának az érzése az, amit a legnehezebben tudunk viselni, és még ha valami nagyon rossz, ahhoz is könnyebben alkalmazkodunk – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban a szakember, aki szerint az ország lakossága nagyon fegyelmezetten és nagy tudatossággal viselkedett a karantén idején, akkor azonban sokkal körülhatárolhatóbb volt a viselkedés, voltak szabályok, amelyeket be kellett tartani. Most viszont, hogy elérkezett az enyhülés, nagy fellélegzéssel vette mindenki tudomásul, miközben annak tudatában is vagyunk, hogy még sincs minden rendben – ismételte meg.

Ráadásul nem ismertek az enyhítés okozta jövőbeni következmények, és

ez a fajta bizonytalanság úgynevezett lebegő szorongást okozhat.

Amíg félünk valamitől, megint csak jobb helyzet, mert akkor van tárgya a félelemnek, a szorongásnak. De a jelenlegi helyzetben nem tudjuk mihez kötni, nem tudjuk, mikor csinálunk jót, vagy rosszat, sok a bizonytalanság – magyarázta.

A klinikai szakpszichológus meglátása szerint mindenki egyedi, családonként eltérő módon fogja megtalálni, hogy számára melyek azok a viselkedéses elemek, amelyek meghozzák a biztonságérzetet, hogy mégiscsak óvatos marad az esetleges járványhelyzet fellángolásával kapcsolatban, miközben próbál visszazökkenni a normális kerékvágásba.

Ezért nagy feladat lesz az említett lebegő szorongás enyhítésében, hogy mindenki tudatosítsa magában, hogyan áll a kérdéshez, illetve az is, hogy

nyíltan és bátran kommunikáljuk egymást között, hogy ki hogyan éli meg az átmeneti időszakot.

Hogy a hétköznapi kommunikációs helyzetekben automatikussá vált rutinokból – kézfogás, térközszabályozás – melyek azok, amelyek még komfortosak. Vagyis be kell iktatni egy plusz kört a személyes találkozások alkalmával, hogy meghatározzuk, milyen módon érezzük magukat biztonságban – tette hozzá Goschi Gabriella.

