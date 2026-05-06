Ügyészség: ne ússza meg ennyivel, aki a lányával ilyet cselekszik!

A Győri Törvényszék a férfit szexuális erőszak bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélte, végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, emellett kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A vádirat szerint a házaspár fia és lánya gyermekotthonban élt, a szülők jogosultak voltak havonta kétszer meglátogatni őket. A férfi 2023 nyarától 2024 januárjáig a kapcsolattartásokon több alkalommal szexuálisan zaklatta 2017 januárjában született lányát.

A gyermek 2024 februárjában mindezt elmondta a nevelőszülőjének, a gyermekvédelmi szakszolgálat pedig feljelentést tett.

A vádlott 2022-től rendszeresen bántalmazta feleségét. A sértett 2024 februárjában ezt megelégelte, elköltözött, majd feljelentést tett.

Az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozata ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiskorúak, családtagok sérelmére elkövetett bűncselekmények gyakoriak, a vádlott már korábban is összeütközésbe került a törvénnyel hasonló bűncselekmények miatt, ezért szigorúbb büntetés szükséges – áll a közleményben.