ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.82
usd:
306.29
bux:
136359.37
2026. május 6. szerda Frida, Ivett
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Young woman with heart problems lying on the ground facing down - Girl with chest pain faint on the street - Female with epilepsy in need for help
Nyitókép: Getty Images

Ügyészség: ne ússza meg ennyivel, aki a lányával ilyet cselekszik!

Infostart / MTI

Az elsőfokú ítélet súlyosítását indítványozza a Győri Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak ügyében, aki éveken át szexuálisan zaklatta lányát és verte a feleségét – tudatta a főügyészség szerdán.

A Győri Törvényszék a férfit szexuális erőszak bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélte, végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, emellett kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A vádirat szerint a házaspár fia és lánya gyermekotthonban élt, a szülők jogosultak voltak havonta kétszer meglátogatni őket. A férfi 2023 nyarától 2024 januárjáig a kapcsolattartásokon több alkalommal szexuálisan zaklatta 2017 januárjában született lányát.

A gyermek 2024 februárjában mindezt elmondta a nevelőszülőjének, a gyermekvédelmi szakszolgálat pedig feljelentést tett.

A vádlott 2022-től rendszeresen bántalmazta feleségét. A sértett 2024 februárjában ezt megelégelte, elköltözött, majd feljelentést tett.

Az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozata ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiskorúak, családtagok sérelmére elkövetett bűncselekmények gyakoriak, a vádlott már korábban is összeütközésbe került a törvénnyel hasonló bűncselekmények miatt, ezért szigorúbb büntetés szükséges – áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Ügyészség: ne ússza meg ennyivel, aki a lányával ilyet cselekszik!

lány

győr

család

erőszak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Magyar Péter és a Tisza Párt első lépései döntően jók voltak a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint. Fodor Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos cselekedetek és lépések azonban erősen kritizálhatók vagy nem elfogadhatók.
 

Fodor Gábor: Orbán Viktorral vagy nélküle folytatja a Fidesz?

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

VIDEÓ
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.06. szerda, 18:00
Pósfai Mihály
Széchenyi-díjas geológus, az MTA új elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pozitív fejlemények érkeztek Iránból, raliznak a tőzsdék

Pozitív fejlemények érkeztek Iránból, raliznak a tőzsdék

Az iráni helyzet továbbra is jelentősen meghatározza a hangulatot a nemzetközi piacokon, a tegnapi amerikai csúcsdöntést követően ma reggel Ázsiában széles körű emelkedést lehetett látni, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy időre felfüggesztik a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók kíséretét, miután érdemi előrelépés történt az Iránnal való tárgyalásokban. Eközben Irán egy 30 pontos béketervet terjesztett elő, miután megkapták a korábbi béketervre adott amerikai választ. A deeszkalációra utaló jelek miatt jelentősen csökkent az olajár, a tőzsdéken pedig pozitív hangulat látható, Európában jelentős emelkedésben vannak a vezető indexek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket

Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket

A hamarosan felálló, Magyar Péter vezette új kormány jelentős jóléti intézkedéseket ígér.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canary Islands' leader says he opposes plan to let virus-hit cruise ship dock there

Canary Islands' leader says he opposes plan to let virus-hit cruise ship dock there

"I can not allow [the boat] to enter the Canaries," says Fernando Clavijo - he is seeking an urgent meeting with the Spanish government in Madrid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 6. 10:02
Égő gázpalackkal a hátán fenyegetőzött
2026. május 6. 08:27
Időben kiderült, hogy meg akarta ölni volt barátnőjét
×
×