2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Nyitókép: Unsplash

Égő gázpalackkal a hátán fenyegetőzött

Infostart / MTI

Karcag északi városrészébe ment egy hátára erősített gázpalackkal, amelyet megnyitott, a nyomásszabályozó csőből kiáramló gázt, illetve a csövet meggyújtotta, és azzal fenyegetőzött, hogy „mindenkit felrobbant", „mindenkit megöl".

Letartóztatták azt a 43 éves karcagi férfit, aki gázpalackot erősített a hátára, és azt megnyitva, a kiáramló gázt meggyújtva fenyegetőzött a nyílt utcán – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szerdán közleményben.

A megalapozott gyanú szerint a férfi május 2-án, kora reggel az általa lakott házban minden előzmény nélkül kiabálni kezdett, majd a kezében lévő szamurájkarddal fenyegetőzve az egyik szobában jogszerűen ott tartózkodó személyektől azt követelte, hogy hagyják el a házat. Amikor a szobában tartózkodók becsukták előtte az ajtót, a férfi a kardot belevágta az ajtóba – olvasható a közleményben.

A hatóság tájékoztatása szerint a gyanúsított később Karcag északi városrészébe ment egy hátára erősített gázpalackkal, amelyet megnyitott, a nyomásszabályozó csőből kiáramló gázt, illetve a csövet meggyújtotta, és azzal fenyegetőzött, hogy „mindenkit felrobbant", „mindenkit megöl".

Kiemelték, reális veszélye volt annak, hogy a gázpalack felrobban, amitől a férfi közelében tartózkodó járókelők közvetlen életveszélynek voltak kitéve.

Egy lakos segítséget kért a közelben tartózkodó rendőröktől, akiknek közeledésére a férfi részben elzárta a gázpalackot, amitől a láng elaludt. Ezután a gyanúsított visszasétált lakóhelyére, ahová az intézkedő rendőrök követték, és teljesen elzárták a gázpalackot – írták.

A büntetett előéletű és egy hónapja ismételten jogerős szabadágvesztésre ítélt férfi letartóztatását közveszélyokozás bűntette és más bűncselekmény miatt a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően rendelte el – tájékoztattak.

Fodor Gábor: Magyar Péter első lépései döntően jók voltak, de vannak vitathatóak is

Magyar Péter és a Tisza Párt első lépései döntően jók voltak a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője szerint. Fodor Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy bizonyos cselekedetek és lépések azonban erősen kritizálhatók vagy nem elfogadhatók.
 

Európa saját bőrén érzi Trump vámháborújának következményeit: tényleg elárasztanak minket a kínai termékek

Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban

Trump says US will pause operation to guide ships through Strait of Hormuz

