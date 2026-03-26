Román autósba ütközött a bolgár kamionos az M1-en – vádat emeltek

Vádiratot nyújtott be a Tatabányai Járási Ügyészség azzal a kamionsofőrrel szemben, akinek a vád szerint figyelmetlensége balesetet okozott az autópályán – olvasható Magyarország Ügyészségének honlapján.

Mint írják, 2023. szeptember 2-án egy járműszerelvény az M1-es autópályán az árokba hajtott. Így műszaki mentést végeztek, emiatt a közútkezelő tehergépkocsija, előtte a katasztrófavédelem tűzoltó járműve, azelőtt pedig mintegy 50 méterrel a kamionmentő tehergépkocsi is a leállósávban álltak. A közútkezelő a baleset helyszíne előtt egy táblán magyar, angol és német nyelven a „baleset” feliratot jelenítette meg.

A műszaki mentés idején a belső forgalmi sávban érkezett a román állampolgárságú sértett a személygépkocsival, áttért a külső sávba, majd pedig forgalmi vagy más ok nélkül ott szabálytalanul megállt. Ekkor érkezett a bolgár állampolgárságú férfi elkövető a járműszerelvénnyel – olvasható a közleményben.

Hozzáteszik, hogy az elkövető már messziről észlelte, hogy a román állampolgárságú személy vezette személygépkocsi áthaladt a külső forgalmi sávba, és ott megállt. Azonban a szabálytalan megállás miatt kialakult veszélyhelyzetet „tetemes késedelemmel”, balra kormányzással és vészfékezéssel kísérelte meg elkerülni.

Így a kamion beleütközött a személygépkocsi hátuljába.

A baleset következtében az autó sofőrje nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett – közölték. Az ügyészség a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt benyújtott vádiratban arra tett indítványt, hogy a Komáromi Járásbíróság a férfival szemben tárgyalás nélkül szabja ki a közúti járművezetéstől történő eltiltást.