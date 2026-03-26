2026. március 27. péntek Hajnalka
Nyitókép: Facebook/MKIF

Román autósba ütközött a bolgár kamionos az M1-en – vádat emeltek

Infostart

A román állampolgárságú autóvezető előtte szabálytalanul megállt a külső sávban.

Vádiratot nyújtott be a Tatabányai Járási Ügyészség azzal a kamionsofőrrel szemben, akinek a vád szerint figyelmetlensége balesetet okozott az autópályán – olvasható Magyarország Ügyészségének honlapján.

Mint írják, 2023. szeptember 2-án egy járműszerelvény az M1-es autópályán az árokba hajtott. Így műszaki mentést végeztek, emiatt a közútkezelő tehergépkocsija, előtte a katasztrófavédelem tűzoltó járműve, azelőtt pedig mintegy 50 méterrel a kamionmentő tehergépkocsi is a leállósávban álltak. A közútkezelő a baleset helyszíne előtt egy táblán magyar, angol és német nyelven a „baleset” feliratot jelenítette meg.

A műszaki mentés idején a belső forgalmi sávban érkezett a román állampolgárságú sértett a személygépkocsival, áttért a külső sávba, majd pedig forgalmi vagy más ok nélkül ott szabálytalanul megállt. Ekkor érkezett a bolgár állampolgárságú férfi elkövető a járműszerelvénnyel – olvasható a közleményben.

Hozzáteszik, hogy az elkövető már messziről észlelte, hogy a román állampolgárságú személy vezette személygépkocsi áthaladt a külső forgalmi sávba, és ott megállt. Azonban a szabálytalan megállás miatt kialakult veszélyhelyzetet „tetemes késedelemmel”, balra kormányzással és vészfékezéssel kísérelte meg elkerülni.

Így a kamion beleütközött a személygépkocsi hátuljába.

A baleset következtében az autó sofőrje nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett – közölték. Az ügyészség a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt benyújtott vádiratban arra tett indítványt, hogy a Komáromi Járásbíróság a férfival szemben tárgyalás nélkül szabja ki a közúti járművezetéstől történő eltiltást.

Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

