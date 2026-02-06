Kinder tojásokba rejtett drogot találtak a zuglói nyomozók

A XIV. kerületi rendőrök január 31-én egy zuglói lakásban elfogtak egy 35 éves férfit, aki a gyanú szerint kábítószerrel kereskedett – írja a police.hu.

A házkutatás során 350 gramm zöld növényt – feltehetően marihuánát – találtak Kinder tojásban és dobozokban elrejtve, valamint kábítószergyanús anyaggal szennyezett tárolódobozokat, bruttó 24,7 gramm alufóliába csomagolt fehér port (valószínűleg kristályt), továbbá SIM-kártyákat és készpénzt is lefoglaltak.

A megközelítőleg 400 adag kábítószer feketepiaci összértéke körülbelül másfél millió forint.

Az elkövetőt előállították mintavételre. A drog-gyorsteszt pozitív eredményt mutatott ki a THC esetében.

A nyomozók a gyanúsítottat kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, a férfi pedig elismerte a bűncselekmény elkövetését. Az alábbi képen a rendőrök által talált és lefoglalt növények, dobozok és egyéb dolgok láthatók.

Forrás: police.hu

Az elkövetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A lefoglalt anyagokat szakértők bevonásával vizsgálják.