Tambov, Russian Federation - April 04, 2013: Four Kinder Surprise Eggs on grey background. Kinder Surprise manufactured by Italian company Ferrero. Studio Shot. Each Kinder Surprise egg consists of a chocolate shell, a plastic capsule, the contents of said capsule, and an external foil wrap.
Nyitókép: Ekaterina79/Getty Images

Kinder tojásokba rejtett drogot találtak a zuglói nyomozók

Infostart

Az elkövetőt előállították mintavételre, és a gyorsteszt pozitív eredményt mutatott ki a THC-re. A rendőrség szerint a mintegy 400 adagnyi kábítószer feketepiaci összértéke körülbelül másfél millió forint lehet.

A XIV. kerületi rendőrök január 31-én egy zuglói lakásban elfogtak egy 35 éves férfit, aki a gyanú szerint kábítószerrel kereskedett – írja a police.hu.

A házkutatás során 350 gramm zöld növényt – feltehetően marihuánát – találtak Kinder tojásban és dobozokban elrejtve, valamint kábítószergyanús anyaggal szennyezett tárolódobozokat, bruttó 24,7 gramm alufóliába csomagolt fehér port (valószínűleg kristályt), továbbá SIM-kártyákat és készpénzt is lefoglaltak.

A megközelítőleg 400 adag kábítószer feketepiaci összértéke körülbelül másfél millió forint.

Az elkövetőt előállították mintavételre. A drog-gyorsteszt pozitív eredményt mutatott ki a THC esetében.

A nyomozók a gyanúsítottat kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, a férfi pedig elismerte a bűncselekmény elkövetését. Az alábbi képen a rendőrök által talált és lefoglalt növények, dobozok és egyéb dolgok láthatók.

Forrás: police.hu
Forrás: police.hu

Az elkövetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A lefoglalt anyagokat szakértők bevonásával vizsgálják.

