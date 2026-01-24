ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 24. szombat Timót
Ürülékes vödör Csepelen.
Nyitókép: Csepel Info

Az utca végébe hordták ürüléküket – gyomorforgató képek

Infostart

A csepeli városrész rehabilitációja zajlik, van azonban, ahol egyelőre megállt az idő.

A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság munkatársai elkapták, majd a rendőrség előállította azokat a Vasas utcai lakókat, akik vödrökkel és egyéb edényekkel nagy mennyiségű emberi ürüléket, használt pelenkákat és szemetet hordtak az utca végébe.

A Csepel Info értesülései szerint az elkövetők arra azért ügyeltek, hogy kicsit távolabb tegyék le a nagy mennyiségű ürüléket onnan, ahol laknak.

Úgy tudni, a tevékenységet az otthoni vécé elromlásával magyarázták.

A környék a korábbi hírek alapján egyébként is szemetesnek számít, az önkormányzat saját eszközökkel látott neki a városrész-rehabilitációs munkának, több házat le is bontottak, helyükön pedig modern társasházak állnak már.

