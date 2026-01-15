Pénzbüntetésre ítélték a túrázót meglövő vadászt

Tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben döntött a Mezőkövesdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki 2024. február 2-án délután a Bükkzsérc Táskásréti erdőrészen vendégvadászként golyós vadászlőfegyverével, hőkamerát használva célzott lövést adott le, amely az ott túrázó, éppen megpihenni kívánó, félig fekvő helyzetben lévő sértett combját találta el – írja közleményében a Miskolci Törvényszék.

Mint írják, a vadász az erdészeti útról, egy gépjárműből lőtt az erdő felé. A bíróság megállapította, hogy a biztonságos lövés leadásának elvárt körülményei nem álltak fent és a férfi kétséget kizáróan nem győződött meg arról, hogy a lövéssel mások életét, testi épségét nem veszélyezteti.

A találat következtében a túrázó mély, roncsolt sérülést, illetve combcsonttörést szenvedett el, ami miatt maradandó mozgásszervi fogyatékossága is kialakult.

A bíróság emiatt a vádlottal szemben maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt 420 ezer forint pénzbüntetést és három év vadászati tevékenységtől való eltiltást szabott ki. A büntetővégzés jogerős.