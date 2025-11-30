ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 30. vasárnap
fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Csak bulizni jött a fővárosba az agyonütött fiatalember - megszólalt a család a Morrison's-tragédiáról

Infostart

A főváros V. kerületében található Morrison's 2 szórakozóhelyen szombat éjjel egy szóváltást követő ütés után egy 25 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy belehalt sérüléseibe. A Budapesti Rendőr-főkapitányság az ügyben eljárást indított, és gyanúsítottat vett őrizetbe. Az áldozat családja még nem jkapott hivatalosa tájékoztatást

Az eset a klubban történt este fél tizenegy körül, amikor két vendég között szóváltás alakult ki. Ez aztán tettlegességig fajult, melynek során a 28 éves gyanúsított, A. László puszta kézzel megütötte a 25 éves sértettet. Erről az Infostarton korábban már beszámoltunk.

Az áldozat az ütéstől elesett, tompítás nélkül zuhant a földre, és beverte a fejét. A szórakozóhely azonnali egészségügyi ellátása és a mentők kórházba szállítása ellenére a fiatal belehalt sérüléseibe.

Az áldozat családja arról beszélt a blikk.hu-nak, hogy sem a rendőrségtől, sem pedig a kórháztól nem kaptak még hivatalos tájékoztatást. Az orvos annyit mondott nekik, hogy orrtörést szenvedett az ütéstől, és rengeteg vér gyűlt össze az agyában. A kórházba szállítást követően ismét újraélesztették, és ott kiderült, hogy

valószínűleg az esés miatt eltört a csigolyája is,

de már annyi oxigént vesztett, hogy nem volt esélye a túlélésre.

Az elhunyt fiatal – a családhoz közelálló emberek elmondása szerint – mintegy 100 kilométerre él Budapesttől, és a buli kedvéért utazott fel a barátaival a fővárosba.

Ésesanyja azt írta a közösségi médiában: „te aki kioltottad az életét, mégis hogy gondolod, hogy elveszed az életét?! Mi jogon vetted el?! Hogy állsz te ahhoz, hogy elvedd bárkinek is életét?! Nem azért tettem meg a gyermekeimért mindent, hogy bárki bántsa bármelyiküket is vagy az életére törjön! Fiatal, normális életet élt, dolgozott, néha bulizott, de az nem azt jelenti, hogy elmegy kicsit kikapcsolódni, akkor elveheti más az életét!”

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztályának nyomozói a 28 éves A. Lászlót halált okozó testi sértés bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A férfi állítólag vallomást tett, ám

a bűncselekmény elkövetését csak részben ismerte el.

A Morrison's 2 klub menedzsmentje közleményben hangsúlyozta az eset kiszámíthatatlan voltát. „A sérülést egy puszta kézzel leadott ütés és az esés okozta, fegyver nem került a szórakozóhelyre. Az eset olyan gyorsan és váratlanul történt, hogy esély sem volt a megelőzésére.” – fogalmaznak. közleményéből.

A klub szerint egészségügyi szolgálatuk azonnal megkezdte a sérült ellátását, és értesítették a mentőket, a rendőrséget.

Mi az a Morrison's?

Morrison’s 2 a belváros egyik legnagyobb, minden nap nyitva tartó szórakozóhelye 2007-óta, a Nyugati pályaudvar és a Margit-híd között. 7 tánctérrel, több ezer itallal, ingyenes karaokéval várunk már 17 órától – hirdeti magáról közösségi oldalon a szórakozóhely.

