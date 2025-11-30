ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 30. vasárnap Andor, András
Nyitókép: Unsplash

Agyonvertek egy férfit szombat éjjel Budapesten egy szórakozóhelyen

Infostart

Meghalt a kórházban egy férfi, akit egy fővárosi, V. kerületi szórakozóhelyen bántalmaztak szombat éjjel - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A police.hu oldalon azt írták, hogy a helyszínen elfogtak egy 28 éves férfit, aki valószínűleg megtamádta őt.

A BRFK-ra éjjel fél 11 után érkezett bejelentés arról, hogy egy V. kerületi szórakozóhelyen bántalmaztak valakit.

A kiérkező rendőrök megkezdték a fiatal férfi újraélesztését. A mentőszolgálat munkatársai átvették a folyamatot, és kórházba vitték a bántalmazottat, ott azonban az orvosi segítségnyújtás ellenére elhunyt.

A rendőrség halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, a feltételezett elkövető elszámoltatása és a körülmények tisztázása folyamatban van.

Agyonvertek egy férfit szombat éjjel Budapesten egy szórakozóhelyen

