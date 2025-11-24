ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: police.hu

Kiderült, hova kerültek a Budapesten meggyilkolt japán édesanya gyerekei

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államokban élő rokonokhoz kerültek a januárban megölt édesanya gyerekei. A Blikk úgy értesült, hogy a Japánban élő anyai nagyszülők is jóváhagyták a felügyelti jogát a gyilkossággal vádolt apa testvérének.

Amerikába, a gyanúsított rokonaihoz került a Budapesten megölt japán nő két kisgyereke – írja a Blikk. A lap úgy tudja, a két gyerek felügyeleti jogát a nagybátyjuk kapta meg, ezt a Japánban élő anyai nagyszülők is elfogadták. Az elhunyt nő két kisgyereke az év eleji tragédia után ideiglenesen egy baráti házaspárhoz került. Akkor még nem volt útlevelük és vízumok, amit apjuk vett el attól félve, hogy volt felesége Japánba szökik velük.

Mint arról az Infostart is beszámolt, januárban gyilkosság áldozata lett egy japán állampolgárságú nő Budapesten. A gyanú szerint volt férje ölte meg. A rendőrség először balesetként kezelte a történeket, de egy alaposabb vizsgálat és több civil szervezet felháborodása után gyilkosság miatt indítottak nyomozást, és elfogták a gyanúsítottat. Az ír férfi jelenleg is letartóztatásban van.

A börtönben ülő gyanúsított eredetileg Los Angelesben született és élt, édesanyja származása miatt vette fel később az ír állampolgárságot. A férfi nem ápolt felhőtlen viszonyt a saját szüleivel sem, őket is megfenyegette.

Kezdőlap    Bűnügyek    Kiderült, hova kerültek a Budapesten meggyilkolt japán édesanya gyerekei

gyilkosság

budapest

brfk

