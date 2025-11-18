ARÉNA - PODCASTOK
prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Bevallotta egy svéd suhanc, hogy az Iszlám Állam nevében fabrikált pokolgépet

Infostart / MTI

Valóban terrorcselekmény elkövetésére készült Stockholm központjában, a kulturális fesztivál résztvevői ellen az a 18 éves svéd férfi, akit bűntársával együtt a hónap elején helyezett vád alá a svéd ügyészség - jelentette a TT News svéd hírügynökség kedden a vádlott védőügyvédjére hivatkozva.

Az ügyészség szerint a merényletet az Iszlám Állam terrorszervezet nevében, 2024 augusztusa és 2025 februárja között hajtották volna végre. A TT News információi szerint a férfi saját maga dolgozott a pokolgép elkészítésén és már korábban beismerte, hogy egy terrorszervezet tagja, amely az ügyészség szerint az Iszlám Állam.

A 18 éves férfit emellett egy 17 éves fiúval együtt elkövetett gyilkossági kísérlettel is vádolják, amelyet Németországban, a Hessen tartománybeli Eppsteinben hajtottak volna végre, de a 18 éves vádlott tagadja ezt a bűncselekményt.

A vádirat szerint a két tinédzser 2024 augusztusában utazott el a német kisvárosába, hogy együtt kövessenek el egy gyilkosságot. A városba érkezve a kiszemelt áldozat szállására mentek, ahol késekkel felfegyverkezve kopogtattak be, de mivel egy másik személy nyitotta ki az ajtót, a gyilkossági tervüket feladták és eltávoztak a helyszínről.

Az ügyben eljáró ügyész, Henrik Olin sajtótájékoztatóján azt közölte, hogy nem volt közvetlen kapcsolat a gyilkossági kísérlet és a Stockholmban tervezett terrortámadás között; hozzátéve, hogy a vádlott 17 éves feltételezett bűntársa szintén tagadja a gyilkossági kísérlet vádját.

