Lelőtték a Netflixen megismert edzőlegendát

A hatósági jelentések szerint a Beam-re leadott lövések "nagyon célzott támadás" részei voltak. A sérülései súlyosak voltak, a kórházba szállítást követően pénteken hunyt el - írja a BBC.

Az oaklandi rendőrség pénteken bejelentette, hogy letartóztattak egy gyanúsítottat az üggyel kapcsolatban. A gyanúsítottat az amerikai média Cedric Irving Jr. (27) néven azonosította, akit péntek hajnalban egy San Leandro-i vasútállomáson fogtak el. A rendőrség a helyszínelés során egy lőfegyvert is lefoglalt.

A támadás csütörtökön, a Laney College sportkomplexumánál történt.

A Laney College-ról tudni érdemes, hogy kimondottan nehézsorsú fiatalok járnak ide, akik utolsó lehetőségként próbálják megragadni a sportolást és az esetleges profi karriert. A Netflix sorozata (Utolsó esély egyetem, ami egy szójáték is egyben) is erről szólt.

A hatóságok megerősítették, hogy a gyanúsított és az áldozat ismerték egymást, a támadás pontos indítéka egyelőre nem ismert. Az oaklandi rendőrfőnök-helyettes elmondása szerint Irving Jr. nem játszott Beam csapataiban, de a férfi az áldozat által korábban edzett Skyline High School tanulója volt.

John Beam több mint negyven évet szentelt az amerikai futballnak, mentorálva fiatal sportolókat az Oakland-i Skyline High School-ban és a Laney College-ban. Edzői pályafutása során több mint 20 játékost segített a profi amerikai futball ligába (NFL), köztük az egykori NFL-futó, C.J. Andersont is.

A halálhír mélyen megrázta Oakland közösségét. Barbara Lee, Oakland polgármestere „óriásnak” nevezte Beam-et, aki „életet és reményt adott Oakland fiataljainak”. A