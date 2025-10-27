Nem is volt orvos az orvos, de más baj is volt a tevékenységével

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt azzal a középkorú nővel szemben, aki országszerte hat, idős koránál fogva hiszékeny sértettet csapott be azzal, hogy nyereményt ígérve ágyneműket és egészségügyi termékeket adott el nekik nagyon magas áron – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a nő 2024-től kezdve az országban több helyen, köztük Sopronban valótlanul azt állította a sértetteknek, hogy ágyneműket, egészségügyi termékeket nyertek. A vádlott ezzel az ürüggyel hat, korából adódóan hiszékeny sértett bizalmába férkőzött.

A nyeremény átvételét jellemzően attól tette függővé, hogy ehhez a sértetteknek egy terméket meg kellett vásárolniuk.

A sértettek hittek a vádlottnak és a nő által kínált alacsony értékű termékeket jóval magasabb áron megvették.

A vádlott egy esetben orvosnak adta ki magát, és a sértetteknek összesen több százezer forint összegű kárt okozott, amit utólag megtérített.

A járási ügyészség több rendbeli csalás bűntettével vádolta meg a nőt és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság a vádlottal szemben börtönbüntetést szabjon ki és tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától.