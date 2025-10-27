ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.21
usd:
334.36
bux:
104928.27
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close-up Of Male Judge In Front Of Mallet Holding Documents
Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Nem is volt orvos az orvos, de más baj is volt a tevékenységével

Infostart

A nő országszerte csapott be idős embereket nem létező nyereménnyel, miközben méregdrágán adott el nekik termékeket.

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt azzal a középkorú nővel szemben, aki országszerte hat, idős koránál fogva hiszékeny sértettet csapott be azzal, hogy nyereményt ígérve ágyneműket és egészségügyi termékeket adott el nekik nagyon magas áron – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a nő 2024-től kezdve az országban több helyen, köztük Sopronban valótlanul azt állította a sértetteknek, hogy ágyneműket, egészségügyi termékeket nyertek. A vádlott ezzel az ürüggyel hat, korából adódóan hiszékeny sértett bizalmába férkőzött.

A nyeremény átvételét jellemzően attól tette függővé, hogy ehhez a sértetteknek egy terméket meg kellett vásárolniuk.

A sértettek hittek a vádlottnak és a nő által kínált alacsony értékű termékeket jóval magasabb áron megvették.

A vádlott egy esetben orvosnak adta ki magát, és a sértetteknek összesen több százezer forint összegű kárt okozott, amit utólag megtérített.

A járási ügyészség több rendbeli csalás bűntettével vádolta meg a nőt és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság a vádlottal szemben börtönbüntetést szabjon ki és tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától.

Kezdőlap    Bűnügyek    Nem is volt orvos az orvos, de más baj is volt a tevékenységével

csaló

vádemelés

csalás

sopron

ügyészség

idősek

átverés

győr-moson-sopron vármegye

szélhámos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Papírtigris vagy fordulópont? – így változott az orosz olaj ára az új szankciók után

Papírtigris vagy fordulópont? – így változott az orosz olaj ára az új szankciók után

Az Egyesült Államok és az Európai Unió október 23-án összehangolt szankciós hullámmal támadta meg az orosz energiaszektor legfontosabb pilléreit, a Rosznyeftyet, a Lukoilt és az LNG-importot. A cél egyértelmű, elvágni a Kremlt az olaj- és gázbevételektől, amelyek a háborús költségvetés gerincét adják. A piac azonban másként olvasta a helyzetet. Az orosz Urals olaj ára a bejelentés napján hat százalékkal emelkedett.
 

Rég nem látott mértékben drágul a tankolás

Amerika meglépte: bevetésre küldte a valaha épített legnagyobb hadihajót

Amerika meglépte: bevetésre küldte a valaha épített legnagyobb hadihajót

Az Egyesült Államok példátlan mennyiségű katonai eszközt vont össze Venezuela körül – a térségbe csoportosított körülbelül egy tucat hadihajót most még kiegészíti egy repülőgép-hordozó és ennek kísérete is. Az egységek már most sem tétlenkednek.
 

Donald Trump üzent Vlagyimir Putyinnak az ukrajnai háború ügyében

Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végleg elérhetetlenné válik a ChatGPT egy népszerű platformon

Végleg elérhetetlenné válik a ChatGPT egy népszerű platformon

Az OpenAI nemrég bejelentette, hogy a ChatGPT 2026. január 15-étől nem lesz elérhető a WhatsApp-ban. A döntés oka az üzenetküldő alkalmazás irányelveinek és felhasználási feltételeinek változása, írja az Engadget.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Régészeti szenzáció: évezredes titkot rejtett a föld Martfű határába+ videóval

Régészeti szenzáció: évezredes titkot rejtett a föld Martfű határába+ videóval

Szenzációs hír: több ezer éves sírokat és egy neolit kori gabonatárolót tártak fel az ipari park bővítése közben a szolnoki Damjanich János Múzeum régészei.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 12:14
Autós lövöldözés Magyarországon
2025. október 27. 11:37
Borzalom történt Pécsen
×
×
×
×