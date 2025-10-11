ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 10.
Nyitókép: BRFK

Őrizetbe vették egy terézvárosi bordélyház üzemeltetőjét

Infostart / MTI

Őrizetbe vették egy terézvárosi bordélyház üzemeltetőjét a budapesti nyomozók - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a rendőrség honlapján.

A 69 éves férfi ellen bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítése, valamint kitartottság bűntett miatt indítottak nyomozást.

A nyomozók még október 4-én ütöttek rajta a VI. kerületi Teréz körúton működő nyilvánosházon. Az intézményt üzemeltető K. Ferencet elfogták, majd a kihallgatása után őrizetbe vették, míg két prostituáltat és két vendégüket tanúként hallgatták ki.

A rendelkezésre álló adatok szerint a nők a kuncsaftok által fizetett pénz harmadát-negyedét tarthatták meg.

Az egyik külföldi vendégnél egy kevés kábítószergyanús anyagot találtak, amiért külön eljárás indult.

rendőrség

terézváros

bordélyház

