Három kiskorú lánnyal szexelt az 57 éves dobozi férfi

A férfi 2024 júliusa és szeptembere között több alkalommal létesített szexuális kapcsolatot őt a lakásán felkereső három kiskorú - egy 14, egy 16 és egy 17 éves - fiatal lánnyal, akikről tudta, hogy nem töltötték be a 18. életévüket. Az együttlétekért pénzt fizetett nekik. A vádlott szintén júliusban, egy dobozi sörözőben ittas állapotban szóváltásba keveredett egy ismerősével. A terhelt hazasietett a gáz-riasztó fegyveréért, majd két lövést adott le a kocsmában. Ekkor egy szolgálaton kívüli rendőr a földre vitte, és a fegyvert elvette tőle.

Ittas vezetés miatt szintén most emeltek vádat a férfival szemben. A Békéscsabai Járási Ügyészség a terhelt beismerése esetére arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfi letartóztatását a határozatának kihirdetéséig tartsa fenn. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság a férfit beismerése esetén is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közúti járművezetéstől, a közügyek gyakorlásától, valamint minden olyan foglalkozás gyakorlásától, vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna. Az 570 ezer forintos bűnügyi költséget is neki kell majd megfizetnie.