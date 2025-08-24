ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap
Side View with the Inscription german Polizei (Police)
Nyitókép: Getty Images/webclipmaker

Kínos zaklatás egy közismert kávézónál

Infostart

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeirendőrök garázdaság szabálysértés miatt indított eljárást egy ismeretlen elkövető ellen, aki félmeztelenül zaklatott két vendéget a szolnoki Szapáry úton található kávézó előtt. Az üzlet tulajdonosa szerint a hasonló esetek kezelése rendkívül nehézkes.

Egy közösségi oldalon megosztott videóban az látható, hogy egy félmeztelen férfi odamegy egy szolnoki kávézó teraszán ülő két vendéghez, és verbálisan zaklatja őket. A felvételt azóta eltávolították, de a kommentekből kiderült, hogy a férfi és a jelenség sem ismeretlen a környéken.

A kávézó tulajdonosa, Zuppán Cintia a szoljon.hu-nak elmondta, hogy a munkatársai mindent megtesznek hasonló helyzetekben a vendégek biztonsága érdekében, de nem veszélyeztethetik a saját testi épségüket.

Hangsúlyozta, hogy az azonnali rendőri intézkedés elmaradása és a magánemberek passzivitása (ahelyett, hogy segítenének vagy rendőrt hívnának) nehezíti a problémák megoldását. A konkrét esetben a kollégák nem észlelték a történteket, mert a pultból takarásban volt a jelenet.

A rendőrség hivatalból indított eljárást az ismeretlen elkövetővel szemben, akinek a beazonosítása folyamatban van. A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy az önbíráskodás helyett a legjobb megoldás a konfliktus elkerülése. Ám ha mégis történik tettlegesség, a rendőrség a jogos védelmi helyzetet minden esetben külön vizsgálja.

