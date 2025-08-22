ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.57
usd:
342.32
bux:
0
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Lekapcsolták az Üllői úti rémet

Infostart

Elfogták azt a férfit, aki életveszélyes sérüléseket okozott egy idős férfinak Kőbányán az Üllői úti felüljáró közelében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint még csütörtökön a hajnali órákban a Budapest X. kerület, Üllői úton ismeretlen tettes bántalmazott egy idős férfit, akit a mentők – sérülései miatt – kórházba vittek.

A rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, és a beszerzett információk alapján még aznap éjszaka 22 óra 55 perckor elfogtak egy 34 éves férfit a IX. kerületi Gyáli úton.

Előállítását követően életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt kihallgatták a férfit, majd őrizetbe vették, a nyomozók kezdeményezik a letartóztatását - áll a közleményben.

Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy egy 73 éves férfit bántalmaztak, akit a mentők kórházba vittek.

Kezdőlap    Bűnügyek    Lekapcsolták az Üllői úti rémet

rendőrség

elfogás

bántalmazás

üllői út

életveszélyes sérülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
26-szor drágább vonattal utazni Európában, mint repülővel

26-szor drágább vonattal utazni Európában, mint repülővel

Továbbra is olcsóbb a repülés, mint a vonatozás az európai útvonalak többségén, bár a vasúti közlekedés versenyképessége némileg javult az elmúlt időszakban - derül ki a Greenpeace legfrissebb felméréséből – írta meg az Euractiv. A következő uniós kohéziós támogatási ciklusban kiemelt helyet kapnak a vasúti fejlesztések, így talán az árak és a menetidők is csökkenhetnek Európában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő számok érkeztek a forintról péntek reggel, erre kevesen számítottak

Meglepő számok érkeztek a forintról péntek reggel, erre kevesen számítottak

Az euró jegyzése reggel hét órakor 396,30 forinton állt az előző délután hat órai 396,91 forint után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Proposed Ukraine land concessions are Putin's trap, EU's top diplomat tells BBC

Proposed Ukraine land concessions are Putin's trap, EU's top diplomat tells BBC

Kaja Kallas warns in a BBC interview against pushing Ukraine to give up territories to Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 04:45
Kerékpárúton menekült a furgonos a rendőrök elől, majdnem elgázolt egy családot – videó
2025. augusztus 21. 17:55
Autóbalesetet szenvedtek, aztán támadt egy furfangos ötletük
×
×
×
×