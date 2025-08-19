ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.7
usd:
337.98
bux:
106542.74
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Phishing - a credit card with a fish hook trying to steal personal data on a computer keyboard / financial data theft
Nyitókép: weerapatkiatdumrong/Getty Images

Ön is bajban lehet, ha van PayPal-fiókja

Infostart

Egy hacker állítja: ellopta sok millió PayPal-fiók bejelentkezési adatait. A cég tagad, de érdemes lehet azonnal cselekedni – pár pillanat alatt biztonságossá teheti a fiókját.

A cég tagad, de érdemes lehet azonnal cselekedni – pár pillanat alatt biztonságossá teheti a fiókját - írja a hvg.hu. Egy népszerű hackerfórumon bukkant fel egy adatbázis, amiben 15,8 millió PayPal-felhasználó bejelentkezési adatai – e-mail, jelszó – találhatók.

Mint a portál a Cybernews tudósítását ismerteti, amelyben az áll: a hackerfórumon egyszerű szöveges fájlként érhető el az adatbázis, amiért annak feltöltője 750 dollárt, azaz körülbelül 250 000 forintot kér az állítólag idén májusban megszerzett adatokért.

A PayPal illetékese tagadja, hogy adatszivárgás történt volna. A netes lapnak adott válaszban úgy fogalmazott, nem történt ilyesmi.

Az adatok egy korábbi, 2022-es esethez köthetők. Mint a Cybernews felidézi: a PayPal 2022-ben egy komolyabb támadást szenvedett el, amikor 35 000 fiók adatait szivárgtatták ki. Ezért 2025 elején 2 millió dollárt kellett fizetnie a cégnek az amerikai hatóságok felé, mivel nem felelt meg New York állam kiberbiztonsági szabályozásának.

A hacker és a PayPal állítása tehát ellentmond egymásnak, és ha a rosszindulatú félnek lenne igaza, az komoly veszélyt jelentene a felhasználók számára, szerte a világon.

A legbiztosabb, ha mihamarabb beállít egy új jelszót a PayPal-fiókjához, és bekapcsolja a kétfaktoros azonosítást is. Utóbbi használatával ugyanis még akkor sem férhetnek hozzá a számlájához a támadók, ha ismerik a paypalos e-mail-címét és jelszavát.

Kezdőlap    Bűnügyek    Ön is bajban lehet, ha van PayPal-fiókja

adatlopás

hacker

paypal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A németek küszködése a világgazdasági ökoszisztéma átalakulását is jelzi

A németek küszködése a világgazdasági ökoszisztéma átalakulását is jelzi
Amikor a világ legnagyobb exportőrei közül az egyik megtorpan, annak messzire gyűrűző következményei vannak. Németország gazdasága évtizedek óta az ipari termelésre és a külföldi piacokra épít. Ám a legfrissebb adatok szerint az Egyesült Államokba irányuló a német export immár harmadik hónapja csökken. Az ipari gépekről és autókról híres gazdasági motor mintha köhögni kezdene.
Csizmazia Gábor az Arénában: egymáshoz nem kapcsolódó témákat hoz össze Donald Trump a vámháborúval

Csizmazia Gábor az Arénában: egymáshoz nem kapcsolódó témákat hoz össze Donald Trump a vámháborúval

Mi állhat Donald Trump amerikai elnök fél éve húzódó vámháborújának hátterében? Milyen biztonsági garanciákat nyújthat az Egyesült Államok Ukrajnának annak érdekében, hogy utóbbi békét kössön Oroszországgal? Ezeket a kérdéseket is körüljárta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa.
 

Donald Trump: Vlagyimir Putyin velem akar megegyezni

Óvatos derűlátás támadt Berlinben

Orbán Viktor négy pontban értékelte a 27 EU-állam vezetőjének tanácskozását

Bern vagy Budapest? Így kivételeznének az orosz elnökkel

Szergej Lavrov elárulta, hogy mit kérnek a békéért cserébe

Erről egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Kiderült Giorgia Meloni egyik titka – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat: Budapest lehet a kulcs az orosz-ukrán békefolyamatban

Váratlan fordulat: Budapest lehet a kulcs az orosz-ukrán békefolyamatban

A Fehér Ház egy lehetséges háromoldalú találkozót tervez az amerikai, orosz és ukrán elnökök között Budapesten, amely a több éve tartó háború lezárását célzó tárgyalások következő lépése lehet - írta meg a Politico. Korábban más lapok is beszámoltak erről a lehetőségről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre kevesebb az öngyilkosságok száma a világban: ez jó hír, de korai az örömködés

Egyre kevesebb az öngyilkosságok száma a világban: ez jó hír, de korai az örömködés

Világszerte csaknem 30 százalékkal csökkent 1990 óta az öngyilkosságok száma egy hétfőn publikált nagy léptékű nemzetközi tanulmány szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

Trump rules out sending US troops to Ukraine as part of security guarantees

The US president says Russia's Vladimir Putin would face a "rough situation" if he doesn't co-operate in the peace process.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 19. 08:48
Nem engedték be a kiérkező rendőröket, ilyen hibát nem szabad elkövetni
2025. augusztus 18. 20:29
Most aztán jaj a videojátékok forgalmazóinak!
×
×
×
×