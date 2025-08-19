Ön is bajban lehet, ha van PayPal-fiókja

A cég tagad, de érdemes lehet azonnal cselekedni – pár pillanat alatt biztonságossá teheti a fiókját - írja a hvg.hu. Egy népszerű hackerfórumon bukkant fel egy adatbázis, amiben 15,8 millió PayPal-felhasználó bejelentkezési adatai – e-mail, jelszó – találhatók.

Mint a portál a Cybernews tudósítását ismerteti, amelyben az áll: a hackerfórumon egyszerű szöveges fájlként érhető el az adatbázis, amiért annak feltöltője 750 dollárt, azaz körülbelül 250 000 forintot kér az állítólag idén májusban megszerzett adatokért.

A PayPal illetékese tagadja, hogy adatszivárgás történt volna. A netes lapnak adott válaszban úgy fogalmazott, nem történt ilyesmi.

Az adatok egy korábbi, 2022-es esethez köthetők. Mint a Cybernews felidézi: a PayPal 2022-ben egy komolyabb támadást szenvedett el, amikor 35 000 fiók adatait szivárgtatták ki. Ezért 2025 elején 2 millió dollárt kellett fizetnie a cégnek az amerikai hatóságok felé, mivel nem felelt meg New York állam kiberbiztonsági szabályozásának.

A hacker és a PayPal állítása tehát ellentmond egymásnak, és ha a rosszindulatú félnek lenne igaza, az komoly veszélyt jelentene a felhasználók számára, szerte a világon.

A legbiztosabb, ha mihamarabb beállít egy új jelszót a PayPal-fiókjához, és bekapcsolja a kétfaktoros azonosítást is. Utóbbi használatával ugyanis még akkor sem férhetnek hozzá a számlájához a támadók, ha ismerik a paypalos e-mail-címét és jelszavát.