A macskát akarta beengedni, nagy baj lett belőle

A vádirat szerint a 85 éves, rossz egészségügyi állapotban lévő sértett 2024. december 30-án a hajnali órákban résnyire kinyitotta a kecskeméti lakásának ajtaját azért, hogy az udvaron lévő macskáját beengedje. Ezt használta ki a büntetett előéletű helybéli férfi – az ügy vádlottja –, aki a bejárati ajtót belökte és azon keresztül bement a lakásba.

A vádlott észrevette az étkezőben a sértett táskáját és azt magához vette. Eközben az idős asszony segítségért kiabált és megpróbálta a férfit kitolni a laskából, valamint a táskát is megfogta, hogy az elkövető azt ne vihesse el. A táskát olyan erősen rángatták, hogy annak cipzárja el is szakadt.

A vádlott végül ellökte az idős asszonyt, aki elesett. A férfi ezt követően a sértett táskájában lévő pénztárcából kivett 15 ezer forintot, majd elmenekült a helyszínről.

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottat a bűncselekmény felismerésére, elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.