Egy őrült vandál felgyújtotta Cristiano Ronaldo szobrát

Kedden Madeira szigetén, a futballsztár múzeuma mellett felgyújtották Cristiano Ronaldo szobrát, és az eszement tettes videóra is rögzítette barbár cselekedetét – írja az Index.

A Ricardo Veloza szobrászművész által készített szobor története eddig sem volt teljesen békés, ugyanis másfél évvel funchali avatója után Lionel Messi-rajongók rongálták meg. Az alkotást ezért becsomagolták és elszállították jelenlegi helyére, a Ronaldo múzeum elé.

Itt is csak eddig volt nyugalma, ugyanis kedden egy zavartan viselkedő fiatalember leöntötte benzinnel, felgyújtotta, majd bizarr táncot járt a szobor körül.

Mindezt videóra is rögzítette, amit aztán kiposztolt az Instagramra. Az őrült gyújtogató ezt az üzenetet fűzte a felvételhez: „Ez Isten utolsó figyelmeztetése @cristiano”.

Azt egyelőre nem tudni, keletkezett-e kár a szoborban a gyújtogatás következtében.