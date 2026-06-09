Értesülés: elbocsátották a Zeneakadémia Opera-vezetőjét

Almási-Tóth András rendezőt azonnali hatállyal elbocsátották a Zeneakadémián eddig betöltött vezetői pozíciójából – írta Varga-Tóth Attila operaénekes a közösségi oldalán. Szerinte hosszú ideig hallgatott, de most elérkezett az idő, hogy nyilvánosságra hozza az őt ért sérelmeket és a szakmai közegben tapasztalt visszásságokat. Az Opera Tanszak vezetőjének elbocsátása kapcsán a Zeneakadémia egyelőre nem adott hivatalos választ az Index megkeresésére.

„Már a kezdetektől olyan helyzetekbe kerültem, amelyek mélyen nyugtalanítottak. Fiatal emberként azt éreztem, hogy egy olyan világba csöppentem, ahol minden a szexről, a drogokról és a hatalmi játszmákról szól. Olyan dolgokat kellett látnom és megtapasztalnom, amelyekről korábban azt gondoltam, hogy egy professzionális intézményben elképzelhetetlenek” – számolt be az intézményben szerzett tapasztalatairól az operaénekes, akit elmondása szerint a Poppea megkoronázása próbafolyamata alatt rendszeresen megalázó helyzetek értek.

Teljesen kiszolgáltatottnak érezte magát az operaénekes, aki olyan megjegyzést kapott, amit úgy értelmezett, hogy a szakmai lehetőségei nem kizárólag a teljesítményétől függtek. A bejegyzés végén Marton Éva opera-énekesnőt is megszólította, akit felelőssé tett az ügyek eltussolásáért.

Almási-Tóth András 1997-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem színházrendező szakán, Babarczy László tanítványaként. A Zeneakadémia egyetemi docense, 2009 óta az Opera Program vezetője. Tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetemen, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen és a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Dramaturgként és rendezőként dolgozott a Budapesti Operettszínházban, a kaposvári Csiky Gergely Színházban, a soproni Petőfi Színházban, a Szegedi Nemzeti Színházban, a debreceni Csokonai Színházban, az egri Gárdonyi Géza Színházban, a kecskeméti Katona József Színházban, és a Szegedi Kortárs Balettnél. 2010-től az opera műfajára specializálódott tevékenysége: