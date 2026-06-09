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Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelõs államtitkára (k) beszédet mond a Magyar Kincsek Bartók Ünnepen, a háromnapos fesztivál zárónapján rendezett koncerten a Zeneakadémia Nagytermében 2025. szeptember 28-án. A programsorozatot Bartók Béla halálának 80. évfordulója alkalmából rendezték, amelyen Bartók valamennyi versenymûve elhangzott.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Értesülés: elbocsátották a Zeneakadémia Opera-vezetőjét

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Almási-Tóth Andrást, a Magyar Állami Operaház művészeti igazgatóját azonnali hatállyal eltávolították a Zeneakadémiáról. Erről Almási-Tóth András operaénekes számolt be, akit elmondása szerint sok sérelem, abúzus ért a közös próbafolyamatok során.

Almási-Tóth András rendezőt azonnali hatállyal elbocsátották a Zeneakadémián eddig betöltött vezetői pozíciójából – írta Varga-Tóth Attila operaénekes a közösségi oldalán. Szerinte hosszú ideig hallgatott, de most elérkezett az idő, hogy nyilvánosságra hozza az őt ért sérelmeket és a szakmai közegben tapasztalt visszásságokat. Az Opera Tanszak vezetőjének elbocsátása kapcsán a Zeneakadémia egyelőre nem adott hivatalos választ az Index megkeresésére.

„Már a kezdetektől olyan helyzetekbe kerültem, amelyek mélyen nyugtalanítottak. Fiatal emberként azt éreztem, hogy egy olyan világba csöppentem, ahol minden a szexről, a drogokról és a hatalmi játszmákról szól. Olyan dolgokat kellett látnom és megtapasztalnom, amelyekről korábban azt gondoltam, hogy egy professzionális intézményben elképzelhetetlenek” – számolt be az intézményben szerzett tapasztalatairól az operaénekes, akit elmondása szerint a Poppea megkoronázása próbafolyamata alatt rendszeresen megalázó helyzetek értek.

Teljesen kiszolgáltatottnak érezte magát az operaénekes, aki olyan megjegyzést kapott, amit úgy értelmezett, hogy a szakmai lehetőségei nem kizárólag a teljesítményétől függtek. A bejegyzés végén Marton Éva opera-énekesnőt is megszólította, akit felelőssé tett az ügyek eltussolásáért.

Almási-Tóth András 1997-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem színházrendező szakán, Babarczy László tanítványaként. A Zeneakadémia egyetemi docense, 2009 óta az Opera Program vezetője. Tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetemen, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen és a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Dramaturgként és rendezőként dolgozott a Budapesti Operettszínházban, a kaposvári Csiky Gergely Színházban, a soproni Petőfi Színházban, a Szegedi Nemzeti Színházban, a debreceni Csokonai Színházban, az egri Gárdonyi Géza Színházban, a kecskeméti Katona József Színházban, és a Szegedi Kortárs Balettnél. 2010-től az opera műfajára specializálódott tevékenysége:

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