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Smiling teacher aiming at her elementary students while wanting to hear the answers to her question.
Nyitókép: skynesher/Getty Images

Már az idei tanévben megszűnhet a teljesítményértékelés

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Már 2025/2026-os tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a Tisza Párt két képviselője által kedden benyújtott törvényjavaslat szerint, amely hatályon kívül helyezné a rendszerről szóló belügyminisztériumi rendeletet is.

Kapronczai Balázs (Tisza) és Müller Anna (Tisza) javaslata a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023-as törvényt módosítaná, rögzítve, hogy 2025/2026-os tanévben, illetve óvoda esetében nevelési évben, a teljesítményértékelést a munkáltató nem folytatja le.

Emellett hatályon kívül helyeznék a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló 2024-es belügyminisztériumi rendeletet is.

Az indoklásban azt írták: a pedagógustársadalom számára a korábban kialakított teljesítményértékelési rendszer nem megfelelő, az sem a modern neveléstudomány értékeit nem tükrözi, sem a valós teljesítmény mérésére nem alkalmas.

Ezért olyan új teljesítményértékelési rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával, szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítő foglalkoztatottak teljesítményének valós és méltányos értékelését. Az új rendszer kialakításáig indokoltnak tartják felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását.

Az indoklásban arra is kitérnek: a rendelet hatályon kívül helyezése nem jelenti azt, hogy a pedagógus teljesítményét ne lehetne elismerni, hiszen a pedagógusokra vonatkozó általános szabályok alapján a munkáltató az illetményt az általános szabályok alapján bármikor megnövelheti a pedagógus teljesítményére figyelemmel.

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