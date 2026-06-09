Kemény szavak röpködtek a politikai reklámokról a parlamentben

Tisza: erkölcsi mérlegelés nélkül nincs valódi politika

A javaslat harmadik előterjesztője Csontos Bence, a Tisza vezérszónoka hangsúlyozta, pártja olyan Magyarországot épít, ahol az emberek békésen tudnak együtt élni és a politika nem kelt félelmet és szorongást az emberekben. Ez a törvényjavaslat szerves részét képezi annak az emberséges Magyarországnak, aminek felépítésére a Tisza felhatalmazást kapott – hangoztatta.

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára elmondta, javaslatuk nem a véleményszabadság ellen irányul, hanem arról szól, hogy a politikai vita újra vita legyen, érvek, programok, értékek és felelős állítások ütköztetése, ne pedig szervezett hazugság, félelemkeltés, embercsoportok megbélyegzése.

Kitért arra, az előző kormány politikájának alappillére volt, hogy az állampolgárokat a legelemibb érzelmeiken, a félelmen, a haragon keresztül befolyásolja az adófizetők pénzén. Morálisan elfogadhatatlannak tartotta a szándékos félelem- és gyűlöletkeltést. Morál, erkölcsi mérlegelés nélkül nincs valódi politika – rögzítette.

Csontos Bence közölte, a Tisza-kormány senkit nem fog háborúba küldeni, meg fog védeni minden magyar embert úgy, hogy közben egy sokkal jobb, emberségesebb országot épít. A Fidesz és a KDNP politikusainak azt mondta, elérkezett az idő, hogy számot vessenek azzal mit tettek, vagy mit mulasztottak el megtenni.

Fidesz: a legnagyobb gyűlöletkeltő a miniszterelnök

Tuzson Bence, a Fidesz vezérszónoka úgy értékelte a kormánypárti képviselő hozzászólását, hogy az a gyűlöletbeszéd tipikus példája volt, mert gyűlöletkeltésre alkalmas módon beszélt az ellenzékiekről a képviselő. Ezt visszautasítom – mondta, hozzátéve, „a gyűlölet legnagyobb napszámosa”, a legnagyobb gyűlöletkeltő a Tisza miniszterelnöke és a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az ellenzéki politikus azt mondta, lehetséges, hogy a választási kampány durva volt, de azt javasolta a kormánypárti politikusoknak, „szálljanak magukba”, gondolják végig, mit tettek a kampányban, hogyan járattak le embereket.

A törvényjavaslattal kapcsolatban szóvá tette, hogy az egyéni képviselői indítványként került a Ház elé. Mivel az nagyon sok területet szabályoz, érdemes lett volna egy szélesebb egyeztetés, társadalmi vita arról – mondta, megjegyezve, 2025-ben a kormány kezdeményezésére a Magyar Közlönyben 864 jogszabály jelent meg, amelyek 90 százaléka volt társadalmi vitán.

Tuzson Bence szerint az előterjesztés célja – főleg a politikai reklámok esetében – támogatható lenne, de a Tisza javaslatai már benne vannak jelenleg is a törvényekben, így most is tilos a gyűlölet keltésére alkalmas reklám.

A társasházakon lévő reklámhálókkal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy azok nem öncélúak, bevételt jelentenek, hozzájárulnak a társasházak felújítási alapjához.

A KDNP az egyeztetéseket hiányolta a javaslat kapcsán

Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka kiemelte: a javaslat egy tipikus salátatörvény, amely hat törvényt módosít. Felidézte, hogy a korábbi kormánypártokat ezért kritizálták, most önök csinálják ugyanazt, olyan dolgokat tesznek egy helyre, aminek egymáshoz semmi köze. Az egyeztetésekről kérdezte a benyújtókat, mivel a reklámszövetség és több szervezet jelezte aggályát amiatt, hogy semmilyen módon nem vonták be őket a javaslat előkészítésébe. Budapestiként azt gondolja, hogy a túlozott reklámszennyezés nem előnyös, a javaslat ezen a részét érti.

Hányszor, kikkel és milyen módon egyeztettek? – kérdezte. Teljesen betiltani egyeztetés nélkül veszélyes, energiahatékonysági felújításokat így nem tudnak a társasházak elvégezni. Ha volt egyeztetés, milyen észrevétellel, kritikával éltek az előterjesztők felé?

Felvetette, hogy Budapesten, ahol leginkább elterjedt ez a probléma, a közgyűlésben miért nem kezdeményeztek hasonlót?

Szóvá tett a javaslatban előforduló jogi hibákat, és arra volt kíváncsi, mi a helyzet a folyamatban lévő magánjogi szerződésekkel. A meglévő szerződésekre érdemes lenne kifutási időt hagyni - jelezte.

A cél, a kevesebb közterületi reklám támogatható, de az egyeztetés hiánya eredményezte azt, hogy vannak olyan részek a javaslatban, amelyeket érdemes korrigálni. Most még a társasházi képviseletekkel is le lehet ülni egyeztetni - jegyezte meg.

Mi Hazánk: a valódi társadalmi célú reklámokat is betiltanák

Novák Előd, a Mi Hazánk vezérszónoka jelezte: a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklám, propaganda betiltását támogatják. Üdvözölte, hogy a politikai reklámok körében korlátokat szabnának a mesterséges intelligencia alkalmazásának, de azt is szorgalmazzák, hog ily módon ne csak a politikai reklámok tekintetében lépjenek fel. Emlékeztetett, hogy a Mi Hazánk valódi társadalmi célú hirdetéseket már korábban is szorgalmazott, de most ezeket is betiltanák. Így a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntik - fogalmazott.

Novák Előd a korábbi kormánypropaganda túlárazását is kritikával illette, és felidézte: akkor feljelentést is tett, de ezt elutasították.

A Mi Hazánk politikusa szintén szóvá tette, hogy a kormány nem egyeztetett a szakmai szervezetekkel a javaslatról. Megjegyezte: sokszor állagmegóvásra és épületfelújításra a hirdetési hálókra kirakott reklámokból befolyó összegeket teremtenek lehetőséget. Ezzel nehéz helyzetbe hozzák a társasházakat – vélekedett.

A javaslatot tág gumiszabálynak nevezte, ami lehetőséget teremt, hogy az önkéntes jogértelmezés a politikai ellenfelekkel való leszámoláshoz vezessen. Nem lehet tudni például, hogy a politikusbűnözés kifejezés használható lesz-e – közölte.

Napirend után

A Tisza Párt képviselői támogatták a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló javaslat elfogadását annak keddi parlamenti vitájában, míg a Mi Hazánk az őket ért bánásmód miatt emelte fel a szavát. Az Országgyűlés napirend utáni felszólalással fejezte be munkáját.

Képviselői felszólalások

Stumpf Péter (Tisza) szomorúnak nevezte, hogy az Orbán-kormány 16 éves „lejárató kampányai” miatt szükség volt a javaslat benyújtására. Az indítvány indokolt, az embereknek elegük van az ilyen politikai kommunikációból, ezért ezt a problémát meg kell oldani – jelentette ki. Bírálta, hogy a Fidesz–KDNP ezeket a kampányokat „a magyar adófizetők pénzéből, súlyos milliárdokból folytatta magyar állampolgárok ellen”.

Úgy fogalmazott, neki is el kellett magyaráznia a gyermekének, hogy mit keres az „aranybudi” a plakátokon, de akkor még nem tudták, hogy az „aranybudi valójában a fideszes jegybankelnök irodájában van”.

Felhívta a figyelmet, hogy a 2026-os kampány elején több település is döntött úgy, hogy megszabadul ezektől a fideszes plakátoktól. Az indítvány a társadalmi békéről, az önkormányzati autonómiáról, a településkép védelméről, az emberséges Magyarországról is szól – mondta.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) kijelentette, hogy az ügy a teljes politikai nyilvánosságot érinti. Nemcsak arról kell beszélni, hogy mik szerepeltek az elmúlt években a kormány vagy a Fidesz plakátjain, de arról is hogy „az oligarcháik által” hogyan szűkítették be brutális mértékben a plakátpiacot – mondta.

A képviselő megosztott egy történetet arról, hogy 2022-ben pártja árajánlatot kért egy szórólapokkal foglalkozó kisebb cégtől, majd miután már a pénzt is elutalták, a vállalkozó felhívta őket, hogy „megfenyegették” és inkább felbontotta a szerződést.

Közölte, hiteltelennek tartja az előterjesztő és a Tisza Párt vezérszónokának mondatait. „Ha gyűlöletkeltésről, szeretetországról, tájékoztatásra, érvelésre és egyeztetésre alapuló párbeszédről beszélünk, ebbe hogy fér bele, hogy a miniszterelnök a sajtó munkatársait a legválogatottabb mocskolódással illeti” – kérdezte.

Az előterjesztő Csontos Bence (Tisza) az egyeztetéseket hiányoló felszólalásokra úgy reagált, hogy a miniszterelnök a kampányban hétszáz települést keresett fel, és nyíltan beszélt arról, kormányon mit szeretne csinálni, így senkit nem érhetett meglepetésként ez a törvényjavaslat. Tuzson Bencétől azt kérdezte, akkor miért nem emelt szót a gyűlöletkeltés ellen, amikor poloskának neveztek magyar embereket. Lehet választást nyerni gyűlöletkeltés nélkül is, a Tisza megtette – hangoztatta.

Németh Balázs (Fidesz) azt tette szóvá, hogy egy tiszás influenszer nyilatkozatát idézte egy tiszás portál, miszerint „Orbán, szegény, leeső farkú kis balfék, csacsi Németh Balázsra bízta az ellenállást”. Ez most már a szeretetország? – kérdezte.

Bujdosó Andrea (Tisza) egyetértett azzal, hogy a reklámpiacot leuralták a NER-oligarchák. Lehet, hogy ez az oka, hogy ennyire féltik ezeket a reklámfelületeket - mutatott rá. Hozzátette, az április választáson az emberek a gyűlöletkeltő plakátok ellen is szavaztak. A képviselő Dúró Dóra hozzászólását álságosnak tartotta, mondván az ellenzéki párt „összebútorozott szinte teljesen a Fidesszel a kampány során””.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Németh Balázshoz szólva azt mondta, az influenszerek biztosan fogják a Tiszát is „gyepálni”, ha nem az elvártaknak megfelelően dolgozik.

A fideszes politikus által idézett mondattal kapcsolatban azt mondta: ha a képviselő tájékozott lenne a gyermekirodalomban, tudná, hogy az Micimackókra utalt, ugyanis a mesében Füles, a csacsi elveszíti a farkát, majd azt megkeresik, a történet pedig azzal zárul, hogy Róbert Gida azt mondja, „csacsi öreg medvém”. A csacsi a szeretet kifejezése – összegzett.

Apáti István (Mi Hazánk) úgy vélte, a Tisza a legrosszabb politikai magatartásformákat viszi tovább, mellébeszél. A Fidesz-KDNP-nek nincs erkölcsi alapja ezt kifogásolni, mert ők voltak az elmúlt 16 évben ennek a verhetetlen bajnokai - közölte, hozzátéve, csak és kizárólag frakciójának van joga ezt kritizálni.

Az előterjesztő Tárkányi Zsolt (Tisza) reagált arra, hogy Tuzson Bence szerint a jelenlegi jogszabályok is garantálják, hogy ne legyenek gyűlöletkeltő plakátok az utcákon. Akkor hogy lehettek mégis kint? – kérdezte.

A plakátszabályozás a 850 ezer magyarországi társasházból 523-at érint, folyamatban lévő szerződése néhány tucat, vagy egy-kétszáz társasháznak lehet, ahol indokolt lehet további tárgyalás – mondta, hozzátéve, nyitottak az egyeztetésekre.

Dúró Dórához szólva elmondta, a Tisza maga terjesztette a szórólapjait. Valószínűleg ezért is nyertünk – hangoztatta.

Novák Előd (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy bűncselekménnyé nyilvánítanák a valóságot megkérdőjelező kamuvideók készítését. Viccelődni szabad, de hírt hamisítani nem – közölte. A Mi Hazánk ismét benyújtja erre vonatkozó törvényjavaslatát – jelezte.

Zárszó

Tárkányi Zsolt (Tisza) a vitára reagálva elmondta: a javaslat célja találkozik azzal a társadalmi igénnyel, hogy ne legyen több gyűlöletkeltő közterületi és online kampány és azzal, hogy ne legyenek elcsúfítva a közterületek, a műemlékek, se gyűlöletkeltő, sem más reklámot tartalmazó hálókkal.

Kitért arra, hogy a magyar hatóságok fogják felügyelni ennek megvalósulását és kérte a javaslat támogatását.

Napirend után

Balatincz Péter (Tisza Párt) napirend utáni felszólalásában bírálta, hogy az elmúlt másfél évtizedben sokszor a politikai lojalitás is hangsúlyos szerepet kapott a forrásokhoz való hozzáférés, a pályázati és fejlesztési pénzek elosztása során.

Ezt követően az ülést vezető Hallerné Nagy Anikó bejelentette, hogy a parlament következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül sor.