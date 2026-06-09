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Christian Eriksen dán labdarúgót állják körül csapattársai és ukrán játékosok a pályán, miután Eriksen összeesett a Dánia-Ukrajna barátságos labdarúgó-mérkõzésen az Odense Stadionban 2026. június 7-én. Késõbb a játékos saját lábán ment a mentõautóhoz, amellyel kórházba szállították. Eriksen 2021-ben az Európa-bajnokság csoportkörének nyitófordulójában játszott mérkõzés közben is elájult, az eset után szívritmus-szabályozót kapott.
Nyitókép: Bo Amstrup

Merkely Béla: nincs életveszélyben a dán válogatott csapatkapitánya, de dönteni kell

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Christian Eriksen öt évvel ezelőtti szívleállása után beültetett defibrillátorral tért vissza a profi futballhoz, és továbbra is magas szinten játszik. Az újabb, vasárnapi rosszulléte ugyanahhoz a szívbetegséghez köthető Merkely Béla szerint, aki a Nemzeti Sportnak megerősítette, hogy a dán labdarúgó-válogatott csapatkapitányának az élete nincs veszélyben.

Christian Eriksen 2021 júniusában a labdarúgó Európa-bajnokságon esett össze a Koppenhágában. A stadionban ás világszerte döbbenten figyelték az életéért folytatott küzdelmet a szurkolók. A dán középpályást újra kellett éleszteni, majd hosszú kivizsgálás után beültethető defibrillátort kapott. Nyolc hónap kihagyás után visszatérhetett a profi labdarúgáshoz, rögtön a Premierleague-ben a Brentfordnál, majd a Manchester United-nél játszott, napjainkban pedig a Bundesligából májusban kiesett Wolfsburg csapatát erősíti.

A világ legerősebb bajnokságaiban és még a Bajnokok Ligájában is jól bírta a terhelést a szíve, de most vasárnap, az ukránok elleni felkészülési meccsen ismét összeesett Christian Eriksen. A Nemzeti Sport megkérdezte Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát arról, hogy mi történhetett a 34 éves dán játékossal, és mit jelenthet a pályafutásában az újabb rosszullét.

Eriksen nagy valószínűséggel egy speciális szívizombetegségben szenved Merkely Béla szerint, ami önmagában nem rontja a teljesítőképességet, ugyanakkor fokozott kockázatot jelent arra, hogy stresszhelyzetben vagy intenzív fizikai terhelés során életveszélyes kamrai ritmuszavar alakuljon ki.

A professzor szerint ugyanaz történt, mint öt évvel ezelőtt, azzal a különbséggel, hogy ma már ott van a szervezetében a beültetett defibrillátor. „A készülék automatikusan felismeri az életveszélyes ritmuszavart, és egy elektromos sokkal helyreállítja a normális szívműködést. Emiatt nyerhette vissza gyorsan az eszméletét” – magyarázta a rektor.

Merkely Béla hangsúlyozta, hogy

„a defibrillátorral a 151-szeres válogatott élete biztonságban van. Ha kialakul az életveszélyes ritmuszavar, a készülék érzékeli és megszünteti azt.”

A rektor felhívta a figyelmet a kockázat mértékére.„Ha öt-hat évente fordul elő egy ilyen esemény, az orvosi szempontból még elfogadható lehet. Csakhogy amikor ez egy világversenyen történik, akkor nem csupán a játékosról beszélünk, hanem arról a sokkoló élményről is, amelyet nézők milliói élnek át a képernyők előtt” – jelezte a lapnak. Kiemelte, hogy karrierje folytatása már nem kizárólag sportkardiológiai kérdés, hanem a sportág egészét érintő dilemma.

Hétfőn Christian Eriksen az Instagarm-oldalán írt az érte aggódóknak: „Most a felépülésre koncentrálok, arra, hogy együtt legyek a családommal, nyaraljak, és focizzak a gyermekeimmel” – írta, hozzátéve, hogy a mostani rosszullét más helyzet volt, mint ami 2021-ben történt.

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Kezdőlap    Sport    Merkely Béla: nincs életveszélyben a dán válogatott csapatkapitánya, de dönteni kell

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