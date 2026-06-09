Több tízezer utast ellenőrzött közösen a BKK és a rendőrség – körözött személy is horogra akadt

Mintegy 62 ezer utast ellenőrzött a főváros több forgalmas járatán májusban a rendőrséggel közös akciójában a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Az ellenőrzöttek kevesebb mint egy százalékát pótdíjazták – közölte hétfőn a BKK.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), a BKK és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) májusban négy alkalommal tartottak nagyszabású, több járatra kiterjedő ellenőrzést.

Az ellenőrzések az 1-es, az 1A, a 4-es és a 6-os, a 3-as, a 62-es és a 62A villamost, valamint a 2-es metrót érintették. Továbbá kiterjedtek a Kossuth Lajos tér, az Örs vezér tere, a Göncz Árpád városközpont és a Corvin-negyed metróállomásainak ki- és bejárataira is.

A jegyellenőrök 61 916 utast ellenőriztek. Az ellenőrzöttek kevesebb mint egy százalékát pótdíjazták, továbbá az utazási jogosultság vizsgálata mellett a szabályszegőket kizárták az utazásból

– írták. A társaság közölte: a rendőrök az ellenőrzések során 187 embert igazoltattak, egy körözött férfit elfogtak, továbbá két embert bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállítottak.

Az akció során a rendőrséggel együttműködve ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, és 58 emberrel szemben intézkedtek: 57 helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek buszsáv jogosulatlan használata miatt. Továbbá ellenőrizték a taxikat, valamint az engedéllyel rendelkező vagy engedély nélkül személyszállítást végző járműveket: az ellenőrzések során 21 esetben tártak fel, illetve szankcionálták a szabálytalanságokat.

Az akciók folytatódnak, az együttműködésben résztvevők célja, hogy tovább növeljék a járatellenőrzések hatékonyságát, és erősítsék a közösségi közlekedés biztonságát – áll a BKK közleményében.