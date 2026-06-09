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A bajnok ETO FC labdarúgói ünnepelnek, elöl Steven Vanharen sportigazgató (b) mellette Borbély Balázs, a csapat vezetõedzõje a trófeával a csapat éremátadó ünnepségén a gyõri ETO Stadionban 2026. május 17-én Története során ötödször nyerte meg a magyar labdarúgó-bajnokságot a gyõri csapat.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Újabb fontos szereplő hagyja el a magyar bajnokot

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Borbély Balázs vezetőedző után Steven Vanharen sportigazgató is távozott a bajnoki címvédő ETO FC Győr labdarúgócsapatától.

A győri klub honlapjának keddi közleménye szerint a 46 éves belga Vanharen két évvel ezelőtt remek kapcsolati tőkével érkezett az ETO-hoz, amit a kissé nehezen induló élvonalbeli szerepléskor jól hasznosított a klub és a szakmai stáb. Olyan játékosok kerültek ebben az időszakban a csapathoz, akik a később negyedik helyet szerző, majd bajnoki aranyérmes keretnek is meghatározó tagjai lettek.

A sikeres első szezont követően „a bizalom jeleként és a további fejlődés megerősítéseként” 2027 nyaráig szerződést hosszabbította a belga sportvezetővel, ő azonban kedden (ma) felbontotta szerződését a klubbal.

„Munkája a pályán kívül és azon belül is magán hordozta a belga szakember kéznyomát. A fiatal játékosok beépítése mellett a piaci környezetben is magasabb polcra helyezte az ETO FC-t” – áll a közleményben.

A győri bajnokcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs május 29-én távozott a klubtól és a Ferencváros trénere lett.

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