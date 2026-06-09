Szexuális zaklatás gyanúja miatt őrizetbe vették a híres énekes-színészt

A folyamatban lévő nyomozás „három nő által bejelentett tényekre vonatkozik, akik Patrick Bruelt szexuális zaklatás és nemi erőszak kísérlete miatt vádolják” 1997 és 2001 között – tudatta a Párizshoz közeli Nanterre ügyészsége.

Ezenkívül „nőkkel szembeni erőszakos cselekményekről vagy erőszakos cselekmények kísérletéről, szexuális zaklatásokról” van szó, amelyek miatt további nők tettek panaszt Franciaországban és Belgiumban.

A franciák egyik kedvenc színésze és népszerű slágerek előadója elleni nemi erőszakkal kapcsolatos négy franciaországi feljelentés és egy belgiumi nyomozás hetek óta vezető téma a francia médiában. Patrick Bruel tagad minden ellene felhozott vádat.

Patrick Bruel több héttel ezelőtt jelezte, hogy az igazságszolgáltatás rendelkezésére áll, hogy végre válaszolhasson a jogi eljárás keretein belül, a megfelelő hatóság előtt – írták közleményükben ügyvédei, Christophe Ingrain, Céline Lasek és Fanny Colin.

Minden kérdésre válaszolni fog a nyomozóknak, és átad minden szükséges elemet, hogy bizonyítsa ártatlanságát – tették hozzá.

A nanterre-i ügyészség a közleményében azt is jelezte, hogy az északnyugat-franciaországi Saint-Malo ügyésze 2026. május 29-én átadta a Patrick Bruel által 2012-ben Dinard-ban egy 32 éves nő ellen elkövetett nemi erőszak ügyének kivizsgálását.

A sztár kihallgatása során szóba kerül majd egy hivatalos bejelentés, amelyet a belga hatóságok tettek 2026. június 1-jén egy 2010-ben Brüsszelben elkövetett nemi erőszakkal és szexuális zaklatással kapcsolatos ügyről, amely egy 40 éves nő Patrick Bruel elleni feljelentése nyomán indult.

A hatalmas közéleti nyomás és a fellépéseinek helyszínén rendezett tüntetések miatt a 67 éves francia sztár pénteken bejelentette, hogy lemondja következő turnéjának nagy részét, amely június közepén Párizsban kezdődött volna, majd a nyári fesztiválokon folytatódott volna.

Szerdán Patrick Bruel három montréali fellépését is lemondták a kanadai szervezők, őszre tervezett több franciaországi koncertjét viszont egyelőre megtartotta a menedzsmentje.

Az énekes-színész ellen már korábban is indult eljárás szexuális visszaélés gyanújával: 2019-ben két masszőr nyújtott be panaszt Bruel ellen. Elmondásuk szerint az egyik a franciaországi Perpignanban, a másik Korzikán vált szexuális zaklatás áldozatává.

Emellett a svájci hatóságok is vizsgálódtak az énekes-színésszel kapcsolatos szexuális visszaélések ügyében, de ezeket a vizsgálatokat további intézkedések nélkül lezárták. Legutóbb, március közepén nyolc nő tett vallomást 1992 és 2019 között ellenük elkövetett szexuális visszaélésekről. Az egyik érintett – a beszámoló szerint – kiskorú volt a zaklatás idején.

Patrick Bruel ügyvédjén keresztül leszögezte: soha sem próbált senkit szexuális aktusra kényszeríteni, sosem erőszakoskodott elutasítást követően.