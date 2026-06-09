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Nyitókép: Shannon Fagan/Getty Images

Megműtötték az ötödikről kizuhant diákot, az állapotáról is beszéltek

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Sikeres műtéten esett át, és stabil állapotban van az a 16 éves diák, aki vasárnapról hétfőre virradó éjszaka zuhant ki a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium ötödik emeletéről – számolt be az RTL Híradó. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, a tankerület pedig haladéktalanul intézkedett a diáktársak lelki támogatásáról.

A baleset nem sokkal éjfél után történt, amikor az intézmény egyik informatikát tanuló diákja eddig tisztázatlan okokból kiesett az ötödik emeleti ablakból, és az épülethez tartozó fedett folyosó tetőszerkezetére zuhant – írja az index.hu az RTL alapján.

Diáktársai azonnal értesítették a segélyhívót, ezt követően a kiérkező tűzoltók hordágyon emelték le a sérültet, akit a mentőszolgálat munkatársai a helyszíni ellátást és stabilizálást követően kórházba szállítottak.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az esettel kapcsolatban közölte, hogy a fiatalember a mentők kiérkezésekor eszméleténél volt, fejsérülést szenvedett, valamint belső sérülések gyanúja is felmerült. Az elsőként odasiető tanulók elmondása szerint a diák közvetlenül a zuhanás után még kommunikált, és jelezte, hogy fázik. Ismerősei és szaktársai döbbenettel fogadták a hírt; nyilatkozataik szerint a fiú az utóbbi időben

egyáltalán nem tűnt szomorúnak

vagy depressziósnak.

Az esetre hétfő reggel Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is reagált. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a tragikus eset rávilágít arra a rendszerszintű problémára, miszerint sok gyermek és fiatal marad magára súlyos mentális terhekkel a mindennapokban. Kiemelte, hogy a jövőben a korábbi intézményközpontú megközelítés helyett sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok mentális egészségére és a támogató háttér biztosítására.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ a sajtó megkeresésére közölte, hogy a kollégium vezetésével szoros együttműködésben azonnal megszervezték a szakszerű pszichológiai segítségnyújtást az intézmény tanulói és közössége számára.

A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a zuhanás pontos menetét és körülményeit, büntetőjogi eljárás megindítására eddig nem került sor.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

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