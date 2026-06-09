Megműtötték az ötödikről kizuhant diákot, az állapotáról is beszéltek

A baleset nem sokkal éjfél után történt, amikor az intézmény egyik informatikát tanuló diákja eddig tisztázatlan okokból kiesett az ötödik emeleti ablakból, és az épülethez tartozó fedett folyosó tetőszerkezetére zuhant – írja az index.hu az RTL alapján.
Diáktársai azonnal értesítették a segélyhívót, ezt követően a kiérkező tűzoltók hordágyon emelték le a sérültet, akit a mentőszolgálat munkatársai a helyszíni ellátást és stabilizálást követően kórházba szállítottak.
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az esettel kapcsolatban közölte, hogy a fiatalember a mentők kiérkezésekor eszméleténél volt, fejsérülést szenvedett, valamint belső sérülések gyanúja is felmerült. Az elsőként odasiető tanulók elmondása szerint a diák közvetlenül a zuhanás után még kommunikált, és jelezte, hogy fázik. Ismerősei és szaktársai döbbenettel fogadták a hírt; nyilatkozataik szerint a fiú az utóbbi időben
egyáltalán nem tűnt szomorúnak
vagy depressziósnak.
Az esetre hétfő reggel Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter is reagált. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a tragikus eset rávilágít arra a rendszerszintű problémára, miszerint sok gyermek és fiatal marad magára súlyos mentális terhekkel a mindennapokban. Kiemelte, hogy a jövőben a korábbi intézményközpontú megközelítés helyett sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok mentális egészségére és a támogató háttér biztosítására.
A Székesfehérvári Tankerületi Központ a sajtó megkeresésére közölte, hogy a kollégium vezetésével szoros együttműködésben azonnal megszervezték a szakszerű pszichológiai segítségnyújtást az intézmény tanulói és közössége számára.
A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a zuhanás pontos menetét és körülményeit, büntetőjogi eljárás megindítására eddig nem került sor.
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A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.
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