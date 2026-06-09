ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.1
usd:
308.38
bux:
133372.63
2026. június 9. kedd Félix
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Furcsa incidens miatt válhatott rémálommá egy Ryanair utasainak a repülés

Infostart / MTI

Közel negyedórát körözött Eszék felett a Ryanair Londonból érkező szombat éjszakai járata, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére – írta az Index.hr internetes portál.

Az utasok beszámolói szerint a fedélzeten egyre nőtt a feszültség, miután a gép nem kezdte meg a leszállást, hanem Eszék térségében várakozott. A személyzet azt is jelezte: ha nem sikerül rendezni a helyzetet, a járatot Budapestre irányíthatják át.

A Horvát Légiforgalmi Irányítás (HKZP) elismerte, hogy egy munkavállaló mulasztása okozott fennakadást a járat fogadásakor. Közlésük szerint elszigetelt esetről van szó, amelyet az előírt eljárások szerint gyorsan kezeltek.

A szervezet hangsúlyozta, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A gép végig kapcsolatban állt a zágrábi körzeti légiforgalmi irányító központtal, és annak felügyelete alatt maradt. A járat végül biztonságosan leszállt Eszéken. A HKZP szerint a késés 12 perc volt, az utasok ugyanakkor azt mondták, hogy a gép mintegy húsz percig várakozott a levegőben.

A légiforgalmi irányítás belső vizsgálatot indított, és fegyelmi intézkedéseket helyezett kilátásba. A HKZP sajnálatát fejezte ki az okozott fennakadás miatt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Furcsa incidens miatt válhatott rémálommá egy Ryanair utasainak a repülés

repülőgép

légi közlekedés

légiirányítás

utasszállító

ryanair

eszék

repülő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter a kormányzat eddigi telejsítményét értékelte

Magyar Péter a kormányzat eddigi telejsítményét értékelte

Egy hónapja állt fel az új parlament. Az első hetek tanulságairól, valamit a Tisza-kormány előtt álló feladatokról adott számot Magyar Péter egy kedd esti tévéinterjúban. Szerinte sok fontos dologban tudtak előrelépni, „így talán elégedettek az emberek is”.
Karácsony Gergely az Arénában: megoldja-e Budapest problémáit a kormányváltás?

Karácsony Gergely az Arénában: megoldja-e Budapest problémáit a kormányváltás?

Indul az új parkolási rezsim Budapesten, szó lesz a kormánnyal való tárgyalásokon a főváros költségvetés állapotáról, az iskolák esetleges visszavételéről. Budapest kormányváltás utáni helyzetéről, a kilátásokról, az együttműködésről és a fejlesztési tervekről, így a megújuló Nagykörútról is beszélt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.10. szerda, 18:00
Gál Katalin
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter egy új 50 oldalas törvénycsomagot jelentett be

Magyar Péter egy új 50 oldalas törvénycsomagot jelentett be

Magyar Péter szerint még kedden este benyújtaná a kormány azt a nagy korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amelynek elfogadásától a kabinet az uniós források felszabadítását is várja. A miniszterelnök az ATV-ben arról beszélt, hogy a csomag része lenne az Integritás Hatóság megerősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítása, az alapítványi vagyonok állami visszavétele, valamint a magántőkealapok tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tétele is. Magyar Péter szerint a szabályozás nemcsak Brüsszelnek szólna, hanem a magyar emberek alapvető érdeke lenne, mert az elmúlt években szerinte „sok-sok ezer milliárd forint közpénz veszítette el részben, vagy teljesen a közpénz jellegét”.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb pofátlan lehúzás a FIFA-tól: megint őrjöngenek a szurkolók, ez nem jó jel a vb előtt két nappal

Újabb pofátlan lehúzás a FIFA-tól: megint őrjöngenek a szurkolók, ez nem jó jel a vb előtt két nappal

A torna csütörtöki rajtja előtt újabb vitát váltott ki a nemzetközi szövetség árazási politikája.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran shot down US helicopter and vows to respond

Trump says Iran shot down US helicopter and vows to respond

Two crew members of the Apache helicopter that crashed following the attack were rescued by an American sea drone.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 9. 18:40
Az ukrán elnök megindokolta a Moszkva és Szentpétervár elleni dróncsapásokat
2026. június 9. 17:35
Megduplázzák a Puskás Arénát: épül a világ legnagyobb stadionja, több ezren dolgoznak a „bronzdobon”
×
×