Súlyosan megégett egy férfi a Debreceni egyetemi robbanásban

Az egyetem közölte: a Kémia épület felújításához kapcsolódóan, egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt „robbanásszerű ívkisülés” történt, amelynek következtében az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek. Hozzátették: az épületben tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták a területet, más beavatkozásra nem volt szükség,

A baleset során ugyanakkor a kivitelező cég egyik dolgozója súlyos égési sérüléseket szenvedett, őt kórházba vitték. Állapota jelenleg stabil.