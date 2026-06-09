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Nyitókép: pixabay

Súlyosan megégett egy férfi a Debreceni egyetemi robbanásban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Súlyos égési sérülést szenvedett egy munkás a Debreceni Egyetem egyik épületének felújításakor hétfőn délután – közölte az intézmény sajtóközpontja az MTI megkeresésére kedden.

Az egyetem közölte: a Kémia épület felújításához kapcsolódóan, egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt „robbanásszerű ívkisülés” történt, amelynek következtében az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek. Hozzátették: az épületben tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták a területet, más beavatkozásra nem volt szükség,

A baleset során ugyanakkor a kivitelező cég egyik dolgozója súlyos égési sérüléseket szenvedett, őt kórházba vitték. Állapota jelenleg stabil.

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