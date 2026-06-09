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Panellakások Budapesten.
Nyitókép: Méhes Tamás Dániel/Getty Images

Meglepetés: visszafordultak a lakásárak?

Infostart

De csak Budapesten mértek újra csökkenést, országosan még nőnek az árak. Az éves árnövekedés vidéken másfélszerese a budapestinek.

Budapesten már második hónapja tart a lakásárak minimális csökkenése (–0,7 százalék májusban), és az az elmúlt hat hónapból négy alkalommal árcsökkenést mérték a fővárosban. Ilyenre utoljára körülbelül hat évvel ezelőtt a koronavírus-járvány kellős közepén volt példa – közölte az ingatlan.com a lakásárindex alapján.

Budapesten egyszámjegyűre csökkent az éves lakásáremelkedés tempója (8,9 százalék). Az ország többi részében viszont a budapesti drágulás másfélszeresét teszi ki az éves árnövekedés mértéke.

A kétsebességes lakáspiac egyik „titka”, hogy amiközbe az Otthon Start 1,5 milliós négyzetméterárkorlátja „megfogta” a budapesti lakásdrágulást, de a fővároson kívül még bőven volt tér az árnövekedésre az elmúlt hónapokban – írja az elemzés.

Májusban

  • országosan 13 százalék alá,
  • Budapesten 9 százalék alá

lassult az éves áremelkedés üteme.

  • Pest vármegyében 15,3 százalékos,
  • Észak-Magyarországon 15,9 százalékos,
  • Észak-Alföldön 14,5 százalékos

volt az éves áremelkedés, vagyis több térségben legalább másfélszerese a budapesti ütemnek.

A fővárosban június elején ez eladásra kínált új építésű lakások középértéke 102 millió forint, egy új kertes házé 168 millió forint volt.

A megyeszékhelyeken az új társasházi lakások medián négyzetméterára több helyen 1,2–1,3 millió forint körül jár. Mindeközben az ország több pontján szinte már összeérnek a használt és új építésű ingatlanok árai.

A fővárosi agglomerációt lefedő Pest megyében 0,4 százalékkal, a Kelet-Magyarországi régiókban pedig 0,6–1,7 százalékkal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest.

A dunántúli országrészekben pedig 0,3-1,2 százalékos havi áremelkedést érzékelhettek a vásárlók.

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Kezdőlap    Gazdaság    Meglepetés: visszafordultak a lakásárak?

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