Meglepetés: visszafordultak a lakásárak?

Budapesten már második hónapja tart a lakásárak minimális csökkenése (–0,7 százalék májusban), és az az elmúlt hat hónapból négy alkalommal árcsökkenést mérték a fővárosban. Ilyenre utoljára körülbelül hat évvel ezelőtt a koronavírus-járvány kellős közepén volt példa – közölte az ingatlan.com a lakásárindex alapján.

Budapesten egyszámjegyűre csökkent az éves lakásáremelkedés tempója (8,9 százalék). Az ország többi részében viszont a budapesti drágulás másfélszeresét teszi ki az éves árnövekedés mértéke.

A kétsebességes lakáspiac egyik „titka”, hogy amiközbe az Otthon Start 1,5 milliós négyzetméterárkorlátja „megfogta” a budapesti lakásdrágulást, de a fővároson kívül még bőven volt tér az árnövekedésre az elmúlt hónapokban – írja az elemzés.

Májusban

országosan 13 százalék alá,

Budapesten 9 százalék alá

lassult az éves áremelkedés üteme.

Pest vármegyében 15,3 százalékos,

Észak-Magyarországon 15,9 százalékos,

Észak-Alföldön 14,5 százalékos

volt az éves áremelkedés, vagyis több térségben legalább másfélszerese a budapesti ütemnek.

A fővárosban június elején ez eladásra kínált új építésű lakások középértéke 102 millió forint, egy új kertes házé 168 millió forint volt.

A megyeszékhelyeken az új társasházi lakások medián négyzetméterára több helyen 1,2–1,3 millió forint körül jár. Mindeközben az ország több pontján szinte már összeérnek a használt és új építésű ingatlanok árai.

A fővárosi agglomerációt lefedő Pest megyében 0,4 százalékkal, a Kelet-Magyarországi régiókban pedig 0,6–1,7 százalékkal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest.

A dunántúli országrészekben pedig 0,3-1,2 százalékos havi áremelkedést érzékelhettek a vásárlók.