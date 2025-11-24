Szokatlan telefont vett a kezébe Orbán Viktor

A fotón nemcsak az Országház és az Ország Karácsonyfája látszik, hanem az a meglepő tény is, hogy a magyar kormányfő, akit a közvélemény évekig egy hagyományos gombos Nokia mobiltelefon híveként ismert, egy menő okostelefonnal kattintott. Úgy tűnik, hogy egy iPhone 14 Pro vagy annál frissebb modellről van szó.

Eddig Orbán Viktor kezében hagyományos, bár kiváló tudású Nokia butatelefonok voltak láthatók.

A kormányfő egyébként a közösségi oldalán osztotta meg ezt a képet akkor, amikor éppen az azonnali kérdésekre sietett az országgyűlési terembe.