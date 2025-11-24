ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.36
usd:
331.83
bux:
107705.75
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor karácsonyfát fényképez a Parlamentnél.
Nyitókép: fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala.

Szokatlan telefont vett a kezébe Orbán Viktor

Infostart

Orbán Viktor miniszterelnök az Országház előtt, a Parlament karácsonyfáját örökítette meg okostelefonnal, amely a legújabb Apple-csúcskészülékek egyike lehet.

A fotón nemcsak az Országház és az Ország Karácsonyfája látszik, hanem az a meglepő tény is, hogy a magyar kormányfő, akit a közvélemény évekig egy hagyományos gombos Nokia mobiltelefon híveként ismert, egy menő okostelefonnal kattintott. Úgy tűnik, hogy egy iPhone 14 Pro vagy annál frissebb modellről van szó.

Eddig Orbán Viktor kezében hagyományos, bár kiváló tudású Nokia butatelefonok voltak láthatók.

A kormányfő egyébként a közösségi oldalán osztotta meg ezt a képet akkor, amikor éppen az azonnali kérdésekre sietett az országgyűlési terembe.

Kezdőlap    Bulvár    Szokatlan telefont vett a kezébe Orbán Viktor

orbán viktor

okostelefon

butatelefon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: januártól indulna az anonim petesejt-adományozás új rendszere, de rengeteg részlet nem tiszta még

Szakértő: januártól indulna az anonim petesejt-adományozás új rendszere, de rengeteg részlet nem tiszta még
Egy törvényjavaslat szerint január elsejétől Magyarországon is elérhető lesz az anonim petesejt-adományozás, amikor a donor anyagi ellentételezést kap. A részleteket még nem lehet tudni, hogy milyen információk alapján választhatnak donort a meddő párok, jelölik-e az adományozó etnikumát, bőrszínét vagy iskolai végzettségét. Imre Ruben szülész-nőgyógyász szerint az infrastruktúra alapvetően megvan, csak a szakember kevés, és még rengeteg részletet tisztázni kell, aztán pedig kell egy fél év a rendszer beüzemelésére.
Magyarország erre nem hajlandó - közölte Orbán Viktor

Magyarország erre nem hajlandó - közölte Orbán Viktor

Az Európai Unió folytatni akarja a háborút, de mivel pénzük nincs, közös hitelt vennének fel. Erre nemet kell mondanunk. Mi nem akarjuk eladósítani az unokáinkat Ukrajna miatt – közölte a miniszterelnök a hétfői uniós csúcson történteket összegezve a Facebook-oldalán.
 

Szakértő: ez nem egy végleges béketerv, amit Ukrajnának muszáj azonnal elfogadnia – de közben az oroszok mennek előre

Addig hígítják a genfi Trump-tervet, míg végül senki gyomra be nem veszi?

Újra Washingtonba készül Volodimir Zelenszkij – út a békéhez?

Felére estek az európai gázárak, bíztatóan reagál a piac a béketárgyalások fejleményeire

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emberemlékezet óta nem történt ilyen: váratlanul kitört a rettegett vulkán

Emberemlékezet óta nem történt ilyen: váratlanul kitört a rettegett vulkán

Mintegy 12 ezer év elteltével törhetett ki ismét a Hayli Gubbi vulkán a hétvégén Etiópiában - jelentették hétfőn a helyi hatóságok. Bár eddig nem veszett oda emberi élet, de a helyiek aggódnak a megélhetésük miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Orosz-ukrán béke 2025: óriási fordulat a tárgyalásokban! Asztalon a vadiúj, 19 pontos javaslat

Orosz-ukrán béke 2025: óriási fordulat a tárgyalásokban! Asztalon a vadiúj, 19 pontos javaslat

A tárgyalások majdnem kudarcba fulladtak a kezdés előtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky warns against giving away territory as latest Ukraine talks end

Zelensky warns against giving away territory as latest Ukraine talks end

There was optimism following the talks in Geneva, but no details emerged on how to bridge the huge divide between Moscow and Kyiv over territory and security guarantees.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 04:05
Árulják a legendás belvárosi gyorséttermet
2025. november 21. 12:48
Orbán Viktor gondolatai a bőrére költözhetnek
×
×
×
×