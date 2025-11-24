ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
Budapest, 2025. november 24.Az ország karácsonyfáját állítják fel daruval a tűzoltók az Országház előtti Kossuth téren 2025. november 24-én. A 31 felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala az ibrányi, hozzávetőleg 23 méter magas 40 esztendős ezüstfenyőt talált a legszebbnek.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hetekre a Kossuth térre költözött egy öttonnás behemót

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Elfoglalta helyét a Parlament előtt az Ország Karácsonyfája. A negyvenéves, több mint húsz méter magas ezüstfenyőt hosszas mérlegelés után választották ki.

Az Országgyűlés Hivatala a hagyományokhoz hűen idén is kiválasztotta az Ország Karácsonyfáját. Az ország különböző pontjairól harmincegy felajánlás érkezett, ebből tizennyolc fenyőfa volt megfelelően magas ahhoz, hogy a helyszínen is megvizsgálják, sőt, a tavalyi válogatásból is több versenyben maradt – írja az Index, amely képgalériát is közölt a hatalmas fa felállításáról.

Az elbírálás során figyelembe veszik a magasságot – lehetőleg legyen 20 méter vagy annál magasabb –, az arányokat, a formát, valamint a lombozat sűrűségét. Ezen kívül szempont még a megközelíthetőség, az elektromos vezetékek helyzete, a daru és a szállítójármű helyigények, illetve az is, hogyan viselheti a fa a kivágás, emelés, rögzítés viszontagságait. Végül a szállítási útvonalak mérlegelését követően született meg a döntés.

Mint arról az Infostart is beszámolt, az Országgyűlés Hivatala már korábban bejelentette, hogy idén az Ország Karácsonyfája egy ibrányi, közel 23 méter magas, 40 éves ezüstfenyő lesz:

A fát a katasztrófavédelem munkatársai vágták ki Ibrányban, a honvédség egy feldíszített, negyventonnás járművel szállította a Kossuth Lajos térre. A fa útja, amely egy élő térképen folyamatosan követhető volt, már vasárnap este elkezdődött Budapest irányába.

Az adományozók, akik továbbra is szeretnék, ha kilétük titokban maradna, annyit elárultak, hogy az unokáik javaslatára határozták el tavaly karácsonykor, hogy felajánlják a fájukat. A családot örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy az ezüstfenyőjükből az Ország Karácsonyfája lesz, elmondásuk szerint az előző években mindig megcsodálták az Országház előtt felállított fát.

A Kossuth Lajos téren látható karácsonyfa teljes díszben 2025. november 30-tól lesz megcsodálható. Az ünnepi fényeket advent első vasárnapjának délutánján, karácsonyi énekek kíséretében kapcsolják fel.

