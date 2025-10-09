Elcseréltek két kisbabát a kórházban, 35 év múlva ismerték meg vér szerinti szüleiket

Harmincöt év után találkozott igazi szüleivel két, az ausztriai Graz szülészetén véletlenül elcserélt nő; hírügynökségek keddi jelentése szerint a cserét az okozta, hogy a csecsemők koraszülöttek voltak és összekeverték az inkubátorokat.

A sajtóban csupán Dorisként és Jessicaként emlegetett nők megrendítőnek nevezték a találkozást a biológiai családjukkal.

„Félelmetes és csodálatos egyszerre” – jelentette ki az ORF osztrák közszolgálati televíziónak Jessica, hozzátéve, hogy a találkozás mindazonáltal "rengeteg fájdalommal" is járt.

Doris évekkel korábban, egy véradást követően tudta meg, hogy – összeférhetetlenség miatt – nem lehet a biológiai gyereke annak a két embernek, aki felnevelte.

Ezt követően a kórház, ahol született, 2016-ban vizsgálatot indított és a nyilvánosság segítségét is kérte, de a másik családot ekkor még így sem sikerült megtalálni.

Jessica alig néhány hete jött rá az igazságra, miután egy terhesgondozáson fény derült a vércsoportjára, amikor pedig az orvosa beszélt neki az elcserélt kisbabákról, felvette a kapcsolatot Dorisszal, az ezután elvégzett DNS-tesztek pedig végül fényt derítettek a történtekre.

A Jessicát felnevelő nő újságíróknak hangsúlyozta: a nő mindig a gyermekük marad, nem változott köztük semmi.

A kórház tájékoztatása szerint a Dorist felnevelő családnak a bíróság kártérítést ítélt meg, Jessica és családja ügyében azonban egyelőre nem adtak ki közleményt.