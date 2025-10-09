ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.07
usd:
335.96
bux:
101811.05
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
View of babys feet with a hospital security tag on
Nyitókép: Getty Images/Sally Anscombe

Elcseréltek két kisbabát a kórházban, 35 év múlva ismerték meg vér szerinti szüleiket

Infostart / MTI

Véletlenül derült ki, hogy a nők valójában nem rokonai azoknak, akik felnevelték őket. A kórház vizsgálatot indított, az egyik család már kapott is kártérítést.

Harmincöt év után találkozott igazi szüleivel két, az ausztriai Graz szülészetén véletlenül elcserélt nő; hírügynökségek keddi jelentése szerint a cserét az okozta, hogy a csecsemők koraszülöttek voltak és összekeverték az inkubátorokat.

A sajtóban csupán Dorisként és Jessicaként emlegetett nők megrendítőnek nevezték a találkozást a biológiai családjukkal.

„Félelmetes és csodálatos egyszerre” – jelentette ki az ORF osztrák közszolgálati televíziónak Jessica, hozzátéve, hogy a találkozás mindazonáltal "rengeteg fájdalommal" is járt.

Doris évekkel korábban, egy véradást követően tudta meg, hogy – összeférhetetlenség miatt – nem lehet a biológiai gyereke annak a két embernek, aki felnevelte.

Ezt követően a kórház, ahol született, 2016-ban vizsgálatot indított és a nyilvánosság segítségét is kérte, de a másik családot ekkor még így sem sikerült megtalálni.

Jessica alig néhány hete jött rá az igazságra, miután egy terhesgondozáson fény derült a vércsoportjára, amikor pedig az orvosa beszélt neki az elcserélt kisbabákról, felvette a kapcsolatot Dorisszal, az ezután elvégzett DNS-tesztek pedig végül fényt derítettek a történtekre.

A Jessicát felnevelő nő újságíróknak hangsúlyozta: a nő mindig a gyermekük marad, nem változott köztük semmi.

A kórház tájékoztatása szerint a Dorist felnevelő családnak a bíróság kártérítést ítélt meg, Jessica és családja ügyében azonban egyelőre nem adtak ki közleményt.

Kezdőlap    Bulvár    Elcseréltek két kisbabát a kórházban, 35 év múlva ismerték meg vér szerinti szüleiket

újszülött

ausztria

tévedés

vizsgálat

kórház

csere

graz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat
Ha kis mértékben is, de lefelé módosította idei növekedési várakozását a Kopint-Tárki. A konjunktúrakutató 2025-re 0,4 százalékos GDP-bővülést vár, minden rossz hónap azonban 0,1 százalékot ront a kilátásokon, így az sem kizárt, hogy stagnálás közelében marad a magyar gazdaság – mondta az InfoRádióban a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
 

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Európában kedvező hangulatban telt a kereskedés, és a magyar tőzsde is jól teljesített. Eközben Amerikában is jó vitt a hangulat a piacokon. Az arany árfolyama ma is új csúcsra ment, és az ezüstnél is közel a történelmi rekord. Közben a BMW profit warningja után esnek az autóipari részvények, az OTP pedig fontos szintről fordult. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Joy napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Joy napok 2025 ősz: mikor lesznek az őszi Joy napok és mennyi a Joy 2025 kuponfüzet ára? Itt találhatod meg a Joy napok 2025 kuponok listáját, ilyen kedvezményekkel vásárolhatsz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says first phase of Gaza peace deal agreed, paving way for hostage and prisoner releases

Trump says first phase of Gaza peace deal agreed, paving way for hostage and prisoner releases

Israel agreed to withdraw troops and all Israeli hostages will be released, the US president says, although timings remain unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 14:24
Rossz korhatárt választott a Netflix egy vígjátékra
2025. október 1. 21:59
Chunk, a fél tonnás barnamedve az idei legnagyobb király – képek
×
×
×
×