A lakáshitelezésnél sokan abból indulnak ki, hogy ha megfelelő jövedelmük van, akkor hitelképesek, de a helyzet ennél jóval bonyolultabb egy banki vizsgálatnál.

Mint Garam Dániel, a money.hu pénzügyi portál hitelszakértője az InfoRádióban elemzésükkel kapcsolatban hangsúlyozta, minél hosszabb távon és minél igazoltabban keres valaki fix jövedelmet, a bank annál inkább számol ezzel.

A vállalkozók azok, akiknél összetettebb a dolog, négy buktató lehet:

működési mód (12 hónapos lét és egy teljes lezárt üzleti év szükséges) átalányadózás (az adómentes jövedelmet minden bank máshogy számolja) jövedelemszámítás (van, ahol a NAV által igazolt éves jövedelmet 12 hónappal, van, ahol a tényleges működési hónapok számával osztanak a bankok; elképzelhető, hogy 11 hónapos vállalkozásokat is lehet finanszírozni) osztalék (a legtöbb banknál ez kiegészítő jövedelem, több igazolás bekéréséhez vezethet; van olyan bank, amely rendszeres osztalékkivételt követel meg).

Hogy mely jövedelemtípusok mellett a legnehezebb lakáshitelt felvenni, arról elmondta, az ápolási díj és a gyermekgondozási díj problematikus, nem azért, mert nem rendszeres jövedelem, hanem mert a bank hitelezési szabálya sok esetben figyelmen kívül hagyja, a jövedelemtípust egyébként is figyelni kell, ha hitelt akarunk felvenni. A kiegészítő jövedelmekhez egyébként is kell, hogy legyen előttük rendes munkabér.

És persze ezek dokumentálása sem mindegy, ahogy az ellátásra jogosultság sem, hiszen valakinek csak egy évre jár már valamilyen kiegészítő járadék, másnak viszont egy életen át például a rokkantsági segély, utóbbit a bankok könnyebben beszámítják.

A bérbeadásból származó jövedelem beszámíthatóságáról is beszélt, a bank vizsgálhatja a bérleti szerződést, az adóbevallást is akár, hisz igazolható jövedelemnek kell lenni, amit a bank figyelembe vesz. Az is jó, ha nem készpénzben kapja a bérleti díjat a bérbeadó, ilyenkor ugyanis látszik is, hogy ténylegesen van bevétel. A bank vizsgálhatja továbbá a bérbeadás tartósságát, és még így sem biztos, hogy az egész bevételt jövedelemnek számítják, és az sem biztos, hogy önálló, elsődleges jövedelemnek számíthat egy bérbeadásból származó bevétel – mutatott rá Garam Dániel.

Elmondta, hogy a Revolut- vagy Wise-számla viszont szintén bedobható hitelfelvételnél, a bankok igazodnak a mai, modern világhoz, de igazolható jövedelem így is kell, a jövedelem eredetét és a banki elfogadhatóságot is vizsgálják.

Ha pedig kamatkedvezményt szeretnénk kapni,

az a jó, ha annál a banknál van a jövedelemszámlánk, amelyhez hitelért folyamodunk.

Akiknek nem klasszikus hazai munkabért kapnak, és így folyamodnak hitelért, azoknak azt javasolja, az alkalmazotti jogviszony vagy a vállalkozás legyen tiszta a bank számára. EU-n belül alkalmazotti munkabérrel nem szokott gond lenni, de itt is bankonként más, hogy milyen arányban fogadják el a bankok a jövedelmeket.

A cikk Gulyás Ákos interjúja alapján készült.