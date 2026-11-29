Az elítéltek között van Quentin Le Brun is, aki 2014-ben csatlakozott az Iszlám Államhoz, és feltűnt a dzsihadista csoport propagandavideóiban.

Két másik franciát hasonló vádak alapján 15 év börtönbüntetésre ítéltek.

Mindannyian annak a 47 francia állampolgárnak a sorába tartoznak, akik szeptember óta állnak bíróság előtt Irakban, miután tavaly átszállították őket Szíriából.

Quentin Le Brun november közepén a bagdadi al-Karh büntetőbíróság előtt tett vallomásában elmondta, hogy fordítóként és tervezőként dolgozott a csoport kiadványain.

Az Iszlám Állam 2014 és 2017 között hatalmas területeket vont ellenőrzése alá Szíriában és Irakban, ahol mészárlásokat követett el, nőket és lányokat szexuális rabszolgaságba kényszerített. Számos külföldi, Európából és máshonnan érkezve, csatlakozott akkor a szervezethez.

Az iraki igazságszolgáltatás már 23 franciát ítélt életfogytiglani börtönbüntetésre, három másikat pedig 15 év börtönre.

Franciaország több száz dzsihadista családtagot hazaszállított, de a legtöbb olyan férfi esetében, akit aktív részvétellel vádolnak, nem hajlandó ugyanezt megtenni, így nekik külföldi bíróságok előtt kell felelniük tetteikért.

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