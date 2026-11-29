A mesterséges intelligencia gazdasági forradalmának van egy különös ellentmondása. Az, hogy a technológia fejlesztéséből származó profit és a munkahelyek megszűnésének költsége két különböző országban jelentkezhet. Egy amerikai AI-vállalat jelentős bevételhez juthat, miközben egy magyar bank, könyvelőiroda vagy informatikai szolgáltató kevesebb magyar alkalmazottal végzi el ugyanazt a munkát.

A magyar állam pedig ebben a helyzetben kétszeresen veszíthet. A megszűnő álláshelyekkel csökkenhetnek a munkajövedelmek után fizetett adók és járulékok, miközben az automatizálásból származó technológiai profit is külföldön keletkezik és adózik.

A veszteség azonban korántsem elkerülhetetlen, hiszen az AI nemcsak munkahelyeket helyettesíthet, hanem a magyar vállalatokat is termelékenyebbé teheti. A döntő közgazdasági kérdés ezért nem az, hogy ki fejleszti a mesterséges intelligenciát, hanem az, hogy ki szerzi meg az általa teremtett gazdasági többletet.

Miért lehetünk egyszerre vesztesek és nyertesek?

Magyarország számára a legnagyobb veszély az, hogy egyszerre marad le a technológiai versenyben, és szenvedi el annak munkaerőpiaci következményeit. Az Eurostat 2025-ös adatai szerint a legalább tíz főt foglalkoztató magyar vállalatok mindössze 10,4 százaléka használt mesterséges intelligenciát, szemben a 20 százalékos uniós és a 42 százalékos dán aránnyal.

A technológiai lemaradás akkor is munkahelyekbe kerülhet, ha egy magyar vállalat egyetlen dolgozóját sem helyettesíti AI-val. Egy hazai könyvelőiroda, mérnöki vállalkozás vagy szoftverfejlesztő ugyanis elveszítheti ügyfeleit azokkal a külföldi versenytársakkal szemben, amelyek ugyanazt a szolgáltatást az AI segítségével lényegesen olcsóbban nyújtják.

A magyar gazdaság ugyanakkor éppen azért lehet az AI-forradalom egyik nyertese, mert nem kell magának finanszíroznia a legdrágább technológiai fejlesztéseket. Ahogyan a magyar vállalatoknak sem kellett saját mikroprocesszort vagy operációs rendszert feltalálniuk a számítástechnika hasznosításához, úgy a mesterséges intelligenciából is jelentős értéket teremthetnek külföldön kifejlesztett modellek segítségével.

Miért lehet jó hír a technológiai óriások háborúja?

A globális AI-verseny egyik legnagyobb nyertese az a vállalat lehet, amelyik egyetlen modellt sem fejleszt. A Stanford Egyetem 2026-os AI Indexe szerint az Egyesült Államokban 2025-ben megközelítőleg 286 milliárd dollárnyi magánbefektetés irányult az AI területére, miközben Európában ez az összeg körülbelül 21 milliárd dollár volt.

A befektetők természetesen megtérülést várnak, de a hatalmas beruházások nem garantálnak hatalmas profitot. Ha az egymással versengő AI-szolgáltatók hasonló teljesítményű modelleket kínálnak, akkor az ügyfelek könnyebben válthatnak közöttük, ami lefelé nyomhatja az árakat és a szolgáltatók nyereséghányadát.

A versenyt különösen élessé teszik a nyílt modellek, amelyek paraméterei hozzáférhetők, és megfelelő feltételek mellett saját infrastruktúrán is futtathatók. A Meta, a DeepSeek, az Alibaba és a Mistral ilyen megoldásai alternatívát kínálnak a zárt rendszerekkel szemben. Az ingyenes alternatívák elérhetősége pedig tovább növeli a nyomást az előfizetéses modelleken.

A fizetős modelleknek hogy megőrizzék versenyképességüket erősebbnek kell lenniük az ingyeneseknél. A Stanford 2026-os jelentése szerint ez egyre inkább teljesül is. A legjobb nyílt és zárt modellek közötti teljesítménykülönbség a 2024 augusztusi 0,5 százalékról 2026 márciusára 3,3 százalékra nőtt.

A magyar vállalatoknak azonban nem feltétlenül a világ legjobb AI-modelljére van szükségük, hanem arra, amelyik az adott feladatot megfelelő minőségben, a legkisebb teljes költséggel végzi el. Egy könyvelőiroda számlafeldolgozási rendszerénél például fontosabb lehet az alacsony hibaarány, az adatbiztonság és a költség, mint az, hogy a modell milyen eredményt ér el a legnehezebb nemzetközi teszteken.

Hogyan kereshet többet egy magyar cég kevesebb munkával?

Az AI legnagyobb vállalati értéke nem feltétlenül a létszámcsökkentésben, hanem a meglévő dolgozók termelékenységének növelésében rejlik. Erik Brynjolfsson, Danielle Li és Lindsey Raymond 2025-ben, a Generative AI at Work című tanulmányukban 5172 ügyfélszolgálati munkatárs adatait vizsgálva azt találták, hogy az AI-asszisztens bevezetése átlagosan 15 százalékkal növelte az óránként megoldott ügyek számát.

A termelékenységnövekedés különösen a kevésbé tapasztalt dolgozóknál volt erős, mert az AI hozzáférhetővé tette számukra a tapasztalt kollégák tudásának egy részét. Ez a magyar vállalatok számára különösen érdekes lehetőség, hiszen az új technológiával nemcsak munkát takaríthatnak meg, hanem lerövidíthetik a betanulás idejét, és csökkenthetik a munkaerőhiányból eredő veszteségeket.

Shakked Noy és Whitney Zhang 2023-as, Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence című, a Science folyóiratban megjelent kutatása még látványosabb eredményt mutatott. A 453 résztvevővel végzett kísérletben az AI-t használók átlagosan 40 százalékkal gyorsabban végeztek bizonyos írásbeli feladatokkal, miközben munkájuk értékelt minősége 18 százalékkal javult.

A 40 százalékos feladatgyorsulás természetesen nem jelent 40 százalékos vállalati termelékenységnövekedést. Ha az AI tíz perc alatt elkészít egy jelentést, amelyet utána két órán át kell ellenőrizni, vagy amely ugyanannyi ideig vár vezetői jóváhagyásra, a teljes munkafolyamat megtakarítása jóval kisebb lehet.

A sikeres AI-stratégia ezért nem egy szoftverelőfizetéssel, hanem a vállalati folyamatok újratervezésével kezdődik. A valódi versenyelőnyt az a cég szerzi meg, amelyik nemcsak gyorsabban végez el egy-egy részfeladatot, hanem a felszabaduló kapacitással több ügyfelet szolgál ki, jobb terméket készít vagy új piacra lép.

Miért kezdett újra embereket felvenni a Klarna?

A svéd Klarna története megmutatja, hogy a legolcsóbb automatizált szolgáltatás nem feltétlenül a legjobb üzleti megoldás. A pénzügyi technológiai vállalat 2024-ben azzal került a címlapokra, hogy AI-alapú ügyfélszolgálata több száz ember munkájának megfelelő feladatmennyiséget képes ellátni.

A következő évben azonban a Klarna ismét hangsúlyozni kezdte az emberi ügyfélszolgálat jelentőségét, és lehetőséget kívánt biztosítani az ügyfeleknek a személyes kapcsolattartásra. A vállalat vezetése felismerte, hogy a költségcsökkentés mellett a szolgáltatás minősége és az ügyfelek bizalma is meghatározza a gazdasági eredményt.

A Klarna tapasztalata nem az AI kudarcát, hanem az automatizálás határainak jelentőségét mutatja. Egy egyszerű egyenleglekérdezést kiválóan elvégezhet egy automatikus rendszer, de egy bonyolult pénzügyi probléma vagy csalásgyanú kezelése során az emberi szakértelem különösen értékes lehet.

Az automatizálás így paradox módon felértékelheti az emberi munkát ott, ahol az valóban többletértéket teremt. A magyar vállalatok számára ezért nem feltétlenül a dolgozók lecserélése a legjobb stratégia, hanem az egyszerű feladatok automatizálása és a magasabb hozzáadott értékű emberi szolgáltatások fejlesztése.

Elveszi az AI a magyar munkahelyeket?

A mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatása nem feltétlenül tömeges elbocsátásokkal kezdődik, hanem az új munkaerő felvételének visszafogásával. Erik Brynjolfsson és szerzőtársai 2026-ban, a Canaries in the Coal Mine: Six Facts about the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence című kutatásukban azt találták, hogy az AI-nak erősen kitett amerikai foglalkozásokban a 22-25 évesek foglalkoztatása 19 százalékkal maradt el a kevésbé kitett foglalkozásokban dolgozó kortársaikhoz viszonyított pályától.

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy az AI munkaerőpiaci hatása már akkor megjelenhet, amikor a meglévő alkalmazottak többsége még megtartja állását. A vállalatok ugyanis már ekkor is kevesebb pályakezdőt vesznek fel, nem pótolják a távozó munkatársakat, vagy kisebb létszámmal indítanak új projekteket.

A magyarországi üzleti szolgáltatóközpontok különösen érzékenyek lehetnek erre a változásra, hiszen versenyelőnyük részben a képzett, de nemzetközi összehasonlításban viszonylag olcsó munkaerőre épül. Ha az AI jelentősen csökkenti a pénzügyi, adminisztratív és informatikai háttérfeladatok munkaerőigényét, a korábbi bérköltség-előny értéke is mérséklődhet.

A munkahelyek tömeges megszűnése ugyanakkor egyáltalán nem bizonyított következménye az AI terjedésének. Anders Humlum és Emilie Vestergaard 2026-os, Large Language Models, Small Labor Market Effects című kutatása dán munkavállalói és vállalati adatok alapján nem talált érdemi átlagos hatást a keresetekre és a ledolgozott órák számára a vizsgált időszakban.

A két eredmény nem feltétlenül mond ellent egymásnak, mert más országokat, időszakokat és munkaerőpiaci hatásokat vizsgál. A magyar gazdaságpolitika számára éppen ezért különösen fontos lenne külön mérni az elbocsátásokat, a pályakezdők elhelyezkedését, az új álláshelyek számát és az AI-nak kitett foglalkozások béralakulását.

Mennyit veszíthet a magyar költségvetés?

Az AI egyik legkevésbé tárgyalt veszélye, hogy a munkajövedelmeket vállalati profittá alakíthatja, miközben a két jövedelemtípust eltérő adókulcsok terhelik. Magyarországon az általános szabályok szerint a bruttó munkabér után 15 százalék személyi jövedelemadót, 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot és a munkáltató részéről 13 százalék szociális hozzájárulási adót kell fizetni, míg a társasági adó általános kulcsa 9 százalék.

Vegyünk egy százfős magyar vállalatot, ahol az átlagos bruttó havi bér 700 ezer forint, és minden dolgozó az általános adózási szabályok alá tartozik. A vállalat éves bruttó bértömege 840 millió forint, amelyhez összesen 390,6 millió forintnyi személyi jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék és munkáltatói szociális hozzájárulási adó kapcsolódik.

Ha az AI bevezetése húsz álláshelyet megszüntet, a korábbi bérekhez kapcsolódó éves közteher 78,12 millió forinttal csökkenhet. A vállalat eközben 189,84 millió forintnyi teljes munkáltatói bérköltséget takaríthat meg, amelyből például 60 millió forintot AI-szolgáltatásokra költhet.

A fennmaradó 129,84 millió forintnyi eredménytöbblet után a 9 százalékos társasági adó mindössze 11,69 millió forint többletbevételt jelentene, ha az összeg teljes egészében adóalapot képez. Az első körös költségvetési egyenleg így évente mintegy 66,4 millió forinttal romlana, jóllehet a vállalat jövedelmezősége javulna.

Megadóztassuk a mesterséges intelligenciát?

Az AI használatának különadóztatása első pillantásra megoldást kínálhat a munkajövedelmekhez kapcsolódó adóbevételek kiesésére, de könnyen többet árthat, mint használ. Ha a magyar vállalatoknak különadót kellene fizetniük az automatizálás után, miközben külföldi versenytársaik adómentesen alkalmazzák ugyanazt a technológiát, a magyar termékek és szolgáltatások relatíve drágábbá válhatnának.

A robotadó gyakorlati megvalósítása ráadásul különösen nehéz lenne, mert egyre kevésbé lehet élesen elválasztani a hagyományos szoftvereket az AI-alapú megoldásoktól. Egy könyvelőprogram automatikus számlafeldolgozása, egy banki kockázatelemző rendszer vagy egy programozást segítő alkalmazás esetében nehéz lenne objektíven meghatározni, hogy pontosan mekkora munkamennyiséget helyettesít a technológia.

A gazdaságpolitikai feladat ezért nem az automatizálás megakadályozása, hanem az adórendszer alkalmazkodóképességének javítása. A munkát terhelő adók, a vállalati nyereségadóztatás és a társadalombiztosítás finanszírozásának hosszabb távú felülvizsgálata alkalmasabb lehet a probléma kezelésére, mint a termelékenységnövelő technológia különadója.

Mit tanulhatunk Szingapúrtól és Finnországtól?

Szingapúr arra építi AI-stratégiájának fontos részét, hogy a technológia minél több vállalathoz jusson el, ne csupán néhány kiemelt fejlesztőhöz. A szingapúri Infocomm Media Development Authority 2026 márciusában meghirdetett National AI Impact Programme kezdeményezése három év alatt tízezer vállalat AI-adaptációját kívánja támogatni.

A programot indokolja, hogy a szingapúri KKV-k körében az AI-t használó vállalatok aránya 2023-ban még csak 4,2 százalék volt, 2024-ben viszont már 14,5 százalékra emelkedett. A nagyobb vállalatoknál ugyanebben az időszakban 44 százalékról 62,5 százalékra nőtt az AI-használat, ami jól mutatja, hogy a technológiai alkalmazkodásban a vállalatméret meghatározó tényező.

Finnország pedig arra tanít minket, hogy a mesterséges intelligencia terjedésének egyik akadálya a megfelelő tudás hiánya. A Helsinki Egyetem és partnerei által 2018-ban elindított Elements of AI ingyenes online képzés 2024-re már több mint 1,4 millió embert ért el, miközben a program célja kezdettől az volt, hogy programozói előképzettség nélkül is érthetővé tegye a technológia alapjait.

Mit tegyen a magyar kormány?

A magyar kormány számára három egymásra épülő intézkedés kínálhatja a legjobb kiindulópontot; a vállalati AI-bevezetés támogatása, a gyakorlati AI-tudás terjesztése és a technológiai függőség csökkentése. Ezek előnye, hogy nem igénylik egy globálisan versenyképes magyar alapmodell kifejlesztését, viszont közvetlenül kezelhetik a magyar vállalatok legfontosabb alkalmazkodási akadályait.

1. Hogyan segítsük az AI-t bevezető cégeket?

Az első lépés egy országos, elsősorban KKV-knak szóló AI-adaptációs program lehetne, amely a technológia megvásárlása helyett a mérhető termelékenységnövekedést támogatja. A vállalatok szakértői segítséget kaphatnának a legígéretesebb munkafolyamatok kiválasztásához, majd kis léptékű kísérletekkel ellenőrizhetnék a különböző AI-megoldások megtérülését.

A támogatás egy részét célszerű lenne az elért eredményekhez kötni, például a feldolgozási idő, a hibaarány vagy az egy alkalmazottra jutó hozzáadott érték javulásához. Így az állam nem egyszerűen AI-előfizetéseket finanszírozna, hanem olyan beruházásokat, amelyek ténylegesen javítják a magyar vállalatok versenyképességét.

2. Kit kellene megtanítani az AI használatára?

A második lépés egy széles körű, gyakorlati AI-képzési program lehetne, különös tekintettel a vállalatvezetőkre, a középvezetőkre és az AI-nak erősen kitett munkakörökben dolgozókra. Egy magyar vállalat számára ugyanis gyakran nem az AI-programozó hiánya a legnagyobb akadály, hanem az, hogy nincs olyan vezetője, aki képes azonosítani és gazdaságosan átalakítani egy munkafolyamatot.

A képzésnek ezért nem elsősorban a mesterséges intelligencia elméletére, hanem konkrét üzleti feladatokra kellene koncentrálnia. A résztvevőknek például saját vállalatuk egyik folyamatára kellene AI-alapú megoldást kidolgozniuk, kiszámítaniuk annak költségét és megtérülését, majd ellenőrizniük a rendszer hibáit és kockázatait.

3. Hogyan kerüljük el a külföldi AI-függőséget?

A harmadik lépés a nyílt modellek, a közös infrastruktúra és a beszállítófüggetlen megoldások hozzáférhetőségének javítása lehetne. Magyarország már kapcsolódik az európai AI Factories hálózathoz a HunAIFA kezdeményezés révén, ezért nem kellene új infrastruktúrát építeni, hanem a meglévő európai kapacitásokat kellene a magyar vállalatok számára könnyebben használhatóvá tenni.

A technológiai szuverenitás nem azt jelenti, hogy Magyarországnak minden AI-modellt saját magának kell kifejlesztenie. Sokkal fontosabb lehet, hogy a magyar vállalatok szabadon válthassanak szolgáltatót, biztonságosan kezelhessék saját adataikat, és a nemzetközi modellversenyből származó árcsökkenés minél nagyobb részét megtarthassák.

Mi lehet Magyarország legnagyobb nyeresége?

Magyarország számára az AI-forradalom legnagyobb lehetősége az lehet, hogy a világ vezető technológiai vállalatai által finanszírozott fejlesztéseket saját termelékenységének és exportképességének növelésére használja. Ehhez nem kell megnyernünk a globális modellfejlesztési versenyt, de gyorsabban kell alkalmazkodnunk, mint azoknak az országoknak, amelyekkel a magyar vállalatok a nemzetközi piacokon versenyeznek.

A legnagyobb kockázat az, hogy Magyarország a munkahelyek elvesztését úgy szenvedi el, hogy közben a termelékenységi előnyök jelentős részéről lemarad. Ez akkor is megtörténhet, ha a magyar cégek nem automatizálnak, hiszen a külföldi versenytársak megtehetik ezt helyettük is.

A következő évtized magyar gazdasági versenyének egyik legfontosabb kérdése ezért az lesz, hogy képesek vagyunk-e a világ legjobb mesterséges intelligenciáit jobban és gyorsabban hasznosítani, mint a versenytársaink.

A cikk szerzője Sebestyén Géza közgazdász, egyetemi docens