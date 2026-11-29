A mérkőzés hajrájában, 2–1-es hátránynál a Madrid angol középpályása, Jude Bellingham úgy vélte, büntetőt harcolt ki, miután elesett a tizenhatoson belül. A játékvezető, Cesar Soto Grado azonban – miután a pálya szélén visszanézte az esetet – megváltoztatta döntését. Az angol középpályást – aki a 74. percben már kapott egy sárga lapot reklamálásért – műesés miatt második sárga lappal sújtotta, ezzel kiállította.

A Real vezetőedzője, José Mourinho azonban azonnal a védelmébe vette játékosát. Mourinho így nyilatkozott: „Jude a meccs után azt mondta, hogy büntető volt, és ha egy játékos azt állítja, hogy tizenegyes, akkor nekem is úgy kell gondolnom. Hinnem kell a játékosomban.”

Hozzátette: „Két szezonnal ezelőtt a bíró kiállította Mbappét. Tavaly Vinícius jutott erre a sorsra. Idén Jude Bellingham következett. Kíváncsi vagyok, jövőre Courtois lesz-e a soros. Úgy tűnik, ez a játékvezető szereti fitogtatni a hatalmát. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy miatta kaptunk ki. Nem tetszett a bíró ténykedése, de nem a játékvezető miatt veszítettünk.”

A Santiago Bernabéuban Mourinho csapata hiába dolgozta ki a nagyobb helyzeteket, mégis hátrányba került: a félidő derekán Toni Martínez talált be. Az Alavés támadója a 22. percben szerzett vezetést, miután lecsapott Dean Huijsen eladott labdájára. A Real Madrid védője túl gyengén passzolta vissza a labdát Courtois-nak, így Martínez el tudta vinni azt a belga kapus mellett, majd az üres kapuba lőtt – hiába próbált menteni Ibrahima Konaté.

Mourinho a szünetben Yan Diomandét és Bernardo Silvát küldte pályára, hogy új lendületet adjon csapatának.

A második félidő harmadik percében az Alavés már úgy hitte, megduplázta előnyét, miután Abde Rebbach kicselezte Federico Valverdét, és a labdát Courtois mellett a hálóba bombázta – a találatot azonban les miatt érvénytelenítették. Tizenhárom perccel később a Real Madrid mégis 2–0-s hátrányba került: Angel Perez kihasználta a védelmi megingást, kilépett a leshatáron, majd a labdát Courtois mellett a kapuba juttatta.

A Real a csereként beállt Bernardo Silva és Carlos Espi révén közel állt a szépítéshez, majd 21 perccel a vége előtt Mbappé – egy elemi erejű lövéssel a léc alá bombázva – csökkentette a különbséget.

Ám, bár Mourinho csapata továbbra is óriási mezőnyfölényben játszott – végül 74% fölötti mutatóval zárt –, ám miután Bellinghamnek ítélt büntetőjét visszavonták, nem sikerült megszereznie az egyenlítő találatot, így 11 mérkőzés után először vereséget szenvedett.