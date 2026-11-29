Parlamenti választást tartanak Spanyolországban, ahol 38,6 millió szavazásra jogosult állampolgár dönt az alsóház 350 és a felsőház 208 képviselői helyéről. Az urnák este nyolckor zárnak, az előzetes eredményeket a belügyminisztérium fél tizenegyre ígéri. A közvélemény-kutatások többsége a konzervatív Néppárt győzelmét jósolja, a kormányzó szocialisták a második, a szélsőjobboldali Vox a harmadik helyre számíthat. Mivel a jobboldali pártok tömbje többséget szerezhet, a sajtó és a szakértők már a Néppárt és a Vox lehetséges koalíciójáról beszélnek. Az új parlament várhatóan december 23-án ül össze, ezt követően a spanyol király egyeztetést kezd a pártokkal a kormányalakításról.