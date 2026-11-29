M4 Sport
12.45: Forma-2, Katari Nagydíj, futam
14.15: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Zalaegerszeg
17.00: Forma-1, Katari Nagydíj, futam
M4 Sport+
12.45: Terepkerékpár, vk, Tábor, női verseny
15.00 és 18.30: Tenisz, Davis Kupa, döntő
16.30: Labdarúgás, NB I, Paks-Puskás Akadémia
Sport 1
15.15: Kézilabda, Jysk Kupa, Magyarország-Szlovákia
18.00: Kézilabda, férfi NB I, NEKA-ETO HT
Sport 2
14.00 és 20.00: Darts, Players Championship, Minehead, 3. nap
18.00: Kézilabda, német bajnokság, Magbeburg-Eisenach
Eurosport 1
8.50 és 10.55: Északi összetett, vk, Ruka, férfi sífutás 10 km és síugrás
9.45 és 11.55: Sífutás, vk, Ruka, férfi és női 20 km
13.00 és 16.05: Biatlon, vk, Kontiolahti, férfi és női sprint
14.25: Síugrás, férfi vk, Ruka
17.45 és 20.45: Alpesisí, vk, Copper Mountain, férfi óriás-műlesiklás, 1. és 2. futam
19.30: Alpesisí, vk, Killington, női műlesiklás, 2. futam
Eurosport 2
10.00: Síugrás, női vk, Hinzenbach
12.40: Síugrás, férfi vk, Ruka
14.15 és 20.00: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, 1. forduló
Spíler 1
12.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Liverpool
15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Fulham-Bournemouth
17.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Arsenal-Manchester City
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Valencia-Osasuna
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Deportivo-Barcelona
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Villarreal
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Sevilla
Arena 4
10.00: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, szurkolói parádé
10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Freiburg-Leipzig
19.00: Amerikaifutball, NFL, Houston Texans-Baltimore Ravens
22.15: Amerikaifutball, NFL
Match 4
12.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, Udinese-Fiorentina
15.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Tottenham
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Monza
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Como-Juventus