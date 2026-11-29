Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy Tényi István a beadványban a kulturális támogatások teljes dokumentációjának - a kedvezményezettek listája, a szakmai javaslatok, a támogatási szerződések és a kifizetési iratok - beszerzését kéri. Az ellenzéki politikus megjegyezte, hogy miközben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium továbbra sem hozta nyilvánosságra, kik és milyen alapon kapták a közpénzt, "az ügy már a rendőrségen van".

A Fidesz képviselője pénteken egy Facebookra feltöltött videóban jelentette be, hogy kezdeményezi Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár meghallgatását az Országgyűlés művelődési bizottságában a kulturális támogatások ügyében. A videóban azt mondta: 3 milliárd forint közpénzt osztott szét személyesen Nagy Ervin - a hírek szerint - kulturális szervezetek között mindenféle pályáztatás nélkül.

A kontroll.hu arról számolt be, hogy Filep Dávid („A kopasz”) influenszer a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult az ügyben. A lap közlése szerint a Nemzeti Kommunikációs Hálózat tartalomgyártója pénteken a Facebook-oldalán jelentette be, hogy feljelentést tett „Nagy Ervin államtitkár úr pályáztatás nélkül szétszórt 3 milliárd forintnyi közpénzosztogatása ügyében”.

Nagy Ervin november 20-án jelentette be, hogy csaknem 3 milliárd forint támogatást kapnak a színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetek még az idén. Tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben 14 szakmai szervezettel, a többi között a Magyar Színházi Társasággal, a Magyar Táncművészek Szövetségével, a MASZK Országos Színészegyesülettel és a Független Előadó-művészeti Szövetséggel, valamint a színházművészeti és a táncművészeti bizottsággal közösen dolgoztak a támogatási döntések előkészítésén.

Kiemelte: 74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet csaknem 1,3 milliárd forint, 18 határon túli előadó-művészeti és összművészeti szervezet 90 millió forint, független érdekképviseleti szervezetek 55 millió forint, 15 szabadtéri színház és fesztivál pedig 465 millió forint támogatásban részesül.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtöki közleményében azt írta: az előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó támogatási döntés szakmailag megalapozott, testületi véleményen alapul, ám a szaktárca még a folyósítás előtt újra átnézi a teljes folyamatot, hogy minden felmerült kérdést tisztázzon.